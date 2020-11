ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να ανακηρύξει «παράνομα» τον εαυτό του νικητή των εκλογών, λέει ο Τραμπ

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

This is our democracy.



We need to pursue clear irregularities.



The RNC has already deployed legal teams in Arizona, Georgia, Michigan, and Pennsylvania to investigate issues with vote counting and tabulation to ensure the integrity of the election. pic.twitter.com/RWIZtP6IDT — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 6, 2020

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Statement from President Donald J. Trump pic.twitter.com/kdeVXX70PI — CSPAN (@cspan) November 6, 2020

Την ώρα που οβρίσκεται στο κατώφλι του, καθώς μετά την Τζόρτζια, πήρε προβάδισμα και στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, οόχι μόνο συνεχίζει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, αλλά προχωράει και σε νομικές ενέργειες για να μπλοκάρει την διαδικασία καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων ή ακόμα και να υποχρεώσει σε νέα καταμέτρηση.σε νέο του tweet υποστήριξε πως «», αφού πρώτα προειδοποίησε τον Μπάιντεν να αποφύγει το «λάθος» να κηρύξει νίκη «παράνομα» στις προεδρικές», έγραψε ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου. «Θα μπορούσα να κηρύξω κι εγώ νίκη. Οι νομικές διαδικασίες μόλις ξεκίνησαν!», πρόσθεσε.Λίγο αργότερα ο Τραμπ προχώρησε σε ακόμα ένα tweet στο οποίο ανέφερε: « Είχα τόσο μεγάλο προβάδισμα σε όλες αυτές τις πολιτείες μέχρι αργά το βράδυ των εκλογών, μόνο για να δω το προβάδισμα να εξαφανίζεται ως εκ θαύματος, καθώς περνούσαν οι μέρες. Ίσως αυτή η πρωτοπορία μας να επιστρέψεί καθώς οι νομικές μας διαδικασίες προχωρούν!»έχει προγραμματίσει να μιλήσει αργότερα από το προπύργιο του στο, χωρίς ωστόσο κανένα μεγάλο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης να έχει μέχρι στιγμής χρίσει νικητή των προεδρικών εκλογών.Πριν από λίγο ηπροανήγγειλε. «Ο αμερικανικός λαός δικαιούται να μάθει αν αυτές οι παρατυπίες στοιχειοθετούν απάτη ή όχι» σημείωσε η εκπρόσωπος της επιτροπής,Αίτηση μη καταμέτρησης ψηφοδελτίων νωρίτερα ειχε κατατεθεί απο τους Ρεπουμπλικάνους στην. «Λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, η ψήφος στην Πενσυλβάνια ίσως να κρίνει τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ – και δεν είναι ξεκάθαρο αυτή την ώρα κατά πόσο ταδιαχωρίζουν τις επιστολικές ψήφους που καταφθάνουν μετά την ημέρα των εκλογών» ανέφεραν.Σε ότι αφορά το tweet του Τραμπ για το που χάθηκαν οι ψήφοι των στρατιωτικών στη Τζόρτζια, ο εκπρόσωπος της Πολιτείας, Μπραντ Ραφενσπέρτζερ, διευκρίνισε ότι απομένουν κάποιες χιλιάδες ψήφοι να καταμετρηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των ψήφων των στρατιωτικών που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος πως θα ακολουθήσει επανακαταμέτρηση στην πολιτεία, καθώς η διαφορά των δύο υποψηφίων είναι πάρα πολύ μικρή.Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ξεκαθάριζε οτι θα συνεχίσει τη «δικαστική μάχη» προκειμένου να εξασφαλίσει πως ο αμερικανικός λαός διατηρεί την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.