Best Home: Γιατί η ασφάλεια του σπιτιού είναι η ασφάλεια της οικογένειάς σου
Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας υψηλών προδιαγραφών που φροντίζει καθημερινά για την οικογενειακή ευημερία και ισορροπία.
Υπάρχει μια στιγμή μέσα στη μέρα — όταν επιστρέφεις σπίτι μετά από ώρες, όταν ακούς γνώριμες φωνές από το διπλανό δωμάτιο ή όταν βλέπεις το σκυλάκι σου να σε περιμένει πίσω από την πόρτα — που καταλαβαίνεις ότι το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος όπου η καθημερινότητα αποκτά ασφάλεια, σταθερότητα και ηρεμία.
Και ακριβώς επειδή το σπίτι είναι το κέντρο της οικογενειακής ζωής, ακόμη και ένα μικρό απρόοπτο μπορεί να ανατρέψει αυτή την αίσθηση γαλήνης. Μια διαρροή νερού, ένα βραχυκύκλωμα, μια ζημιά στις ηλεκτρικές συσκευές, μια κλοπή ή ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν σημαίνουν μόνο οικονομική επιβάρυνση. Σημαίνουν αναστάτωση στην καθημερινότητα όλης της οικογένειας.
Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάστηκε το BEST HOME της Υδρογείου Ασφαλιστικής: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας υψηλών προδιαγραφών, που δεν προστατεύει μόνο το σπίτι και το περιεχόμενό του, αλλά φροντίζει συνολικά για την οικογένεια και την καθημερινή της ισορροπία.
Περισσότερες από 30 καλύψεις για το σπίτι και την οικογένεια
Το πρόγραμμα BEST HOME της Υδρογείου Ασφαλιστικής καλύπτει ζημιές σε κτίριο και περιεχόμενο από ένα μεγάλο εύρος καθημερινών, αλλά και πιο σοβαρών κινδύνων: πυρκαγιά, πλημμύρα, διαρροή νερού, βραχυκύκλωμα, θραύση τζαμιών, ακόμα και ζημιές σε αντικείμενα έξω από το σπίτι, όπως η τέντα, η κεραία ή ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Και φυσικά, κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία.
Η προστασία δεν σταματά μόνο στην αποκατάσταση της ζημιάς. Το πρόγραμμα καλύπτει και πολλά από τα έξοδα που προκύπτουν μετά από ένα απρόοπτο: προσωρινή μεταστέγαση, μετακόμιση, αμοιβές μηχανικών για άδειες και εργασίες αποκατάστασης, αλλά και τις διερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό μιας κρυφής διαρροής — όλα όσα μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα μιας οικογένειας και να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό της.
Επιπλέον, κάθε αποζημίωση από καλυπτόμενο κίνδυνο γίνεται σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας.
Σε ακόμη πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπως μια ολική καταστροφή από καλυπτόμενο κίνδυνο, το BEST HOME στέκεται δίπλα στην οικογένεια από την πρώτη στιγμή, με άμεση οικονομική υποστήριξη: προκαταβολή αποζημίωσης έως 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και μηνιαίο επίδομα για την κάλυψη βασικών οικογενειακών εξόδων, ώστε η καθημερινότητα να μπορέσει να συνεχιστεί όσο πιο ομαλά γίνεται.
Η προστασία δεν σταματά μέσα στο σπίτι
Ένα από τα πιο παραγνωρισμένα κεφάλαια στην ασφάλιση κατοικίας είναι οι αστικές ευθύνες. Τι γίνεται αν μια διαρροή από το δικό σου διαμέρισμα πλημμυρίσει τον από κάτω; Αν ξεσπάσει φωτιά και επεκταθεί σε γειτονικό ακίνητο;
Το BEST HOME προσφέρει πλήρες πακέτο αστικών ευθυνών: προς τρίτους και προς τον ιδιοκτήτη για πυρκαγιά, για ζημιές από διαρροή νερών, αλλά και για ατυχήματα τρίτων εντός και εκτός της ασφαλισμένης κατοικίας. Γιατί η ευθύνη δεν σταματά στο κατώφλι μας.
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με καλύψεις που σπάνια συναντάς αλλού: κάλυψη προσωπικού ατυχήματος για τον ασφαλισμένο και προστασία περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας, λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά όταν έρθει η ώρα.
Επιπλέον, πλαισιώνεται από τη Δωρεάν 24ωρη Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας.
Η φοιτητική στέγη παραμένει μέρος της οικογενειακής προστασίας
Όταν ένα παιδί φεύγει για σπουδές, το νέο του σπίτι γεμίζει γρήγορα με όλα όσα χρειάζεται η καθημερινότητά του: υπολογιστές, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα που συχνά αντιστοιχούν σε μια σημαντική οικογενειακή επένδυση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, το περιεχόμενο της φοιτητικής κατοικίας δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του ακινήτου.
Με το BEST HOME, η προστασία επεκτείνεται αυτόματα και στη φοιτητική στέγη, χωρίς επιπλέον κόστος, καλύπτοντας το περιεχόμενο για ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαρροή νερού και κλοπή.
Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και κάλυψη αστικής ευθύνης του φοιτητή, για περιπτώσεις όπου μπορεί να προκληθεί ζημιά σε τρίτους, όπως για παράδειγμα σε γειτονικό διαμέρισμα από πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Γιατί η αίσθηση προστασίας της οικογένειας συνεχίζεται, ακόμη κι όταν το παιδί μένει πλέον μακριά από το σπίτι.
Κι όταν λέμε οικογένεια, δεν εννοούμε μόνο τους ανθρώπους
Για πολλές οικογένειες σήμερα, τα κατοικίδια δεν είναι απλώς ζώα συντροφιάς — είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Το BEST HOME φροντίζει και για εκείνα, καλύπτοντας έξοδα κτηνιάτρου και νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού από καλυπτόμενο κίνδυνο, αλλά και τη φιλοξενία τους σε ξενοδοχείο ζώων αν η κατοικία καταστεί προσωρινά μη κατοικήσιμη.
Γιατί η αίσθηση ασφάλειας μέσα σε ένα σπίτι αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας.
Ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας στα μέτρα σας
Κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία. Γι' αυτό το BEST HOME μπορεί να εμπλουτιστεί προαιρετικά με καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες: σεισμός, οικογενειακή νομική προστασία, επεκτάσεις αστικής ευθύνης, ακόμα και ασφάλιση ειδικών κατασκευών όπως πισίνες και κιόσκια. Έτσι, το πρόγραμμα δεν είναι ένα τυποποιημένο «πακέτο», αλλά μια λύση που διαμορφώνεται γύρω από τη δική σας πραγματικότητα.
Αν μάλιστα επιλέξεις το πρόγραμμα χωρίς απαλλαγές, η αποζημίωση ξεκινά από το πρώτο ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να βάλεις εσύ το χέρι στην τσέπη.
Ένα νέο ξεκίνημα αξίζει την καλύτερη αρχή
Τέλος, για τα νέα ζευγάρια που τώρα χτίζουν το κοινό τους σπίτι, η Υδρόγειος Ασφαλιστική στέκεται δίπλα τους από την αρχή: ειδική έκπτωση FAMILY -20%. Γιατί η σωστή προστασία δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς.
Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα BEST HOME της Υδρογείου Ασφαλιστικής στο ydrogios.gr ή επικοινωνήστε με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο για να διαμορφώσετε την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας κατοικίας και οικογένειας.
