Ανανεώνουμε το σπίτι μας, το αφήνουμε να μιλήσει για εμάς
Ο σωστός σχεδιασμός, η υψηλή ποιότητα και η φροντισμένη αισθητική, μεταμορφώνουν κάθε χώρο του σπιτιού σε ένα μέρος που μας εκφράζει απόλυτα
Sponsored Content
Το σπίτι μας είναι ο πιο προσωπικός μας κόσμος. Εκεί ξεκινά και τελειώνει η μέρα μας, εκεί δημιουργούμε αναμνήσεις, εκεί επιστρέφουμε για να ηρεμήσουμε. Κάθε γωνιά του διηγείται κάτι για εμάς, και κάθε επιλογή από το πιο διακριτικό αξεσουάρ μέχρι το πιο επιβλητικό έπιπλο γίνεται μια πινελιά στο πορτρέτο της καθημερινότητάς μας. Φέτος, η RAVENNA μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε πώς ο σωστός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα και τη φροντισμένη αισθητική, μπορεί να μεταμορφώσει κάθε χώρο του σπιτιού σε ένα μέρος που μας εκφράζει απόλυτα.
Λίγοι χώροι έχουν τη δύναμη να μας χαρίζουν στιγμές αληθινής χαλάρωσης όπως το μπάνιο. Δεν είναι πια απλώς ένας λειτουργικός χώρος, αλλά το πρωινό μας τελετουργικό, το βραδινό μας καταφύγιο, ένα μικρό προσωπικό spa. Με τη συλλογή LAUFEN, η RAVENNA φέρνει στο σπίτι μας την ελβετική σχεδιαστική παράδοση: λεπτές, καθαρές γραμμές, premium κεραμικά υψηλής αντοχής και μια αίσθηση πολυτέλειας που δεν επιβάλλεται, απλά υπάρχει. Οι στρογγυλοί επιτραπέζιοι νιπτήρες σε λευκό φίνο κεραμικό, σε συνδυασμό με μαύρες επιφάνειες και διακριτικά μεταλλικά στοιχεία, μετατρέπουν το μπάνιο σε χώρο γαλήνης. Είναι ο σχεδιασμός εκείνος που αντέχει στον χρόνο και που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα εξακολουθεί να μοιάζει σύγχρονος και επίκαιρος.
Όταν, πάλι, αυτό που αναζητούμε είναι ένα σημείο εστίασης που τραβά αμέσως το βλέμμα, οι μεταλλικοί νιπτήρες αποτελούν την πιο τολμηρή και κομψή επιλογή. Στις φετινές προτάσεις της RAVENNA ξεχωρίζουν εντυπωσιακά κομμάτια σε αποχρώσεις ορείχαλκου, ζεστού μπρονζέ και βαθύ ανθρακί, με μεταλλικά finishes που λάμπουν διακριτικά και συνδιαλέγονται όμορφα με το μάρμαρο, το ξύλο και την πέτρα. Είναι σαν μικρά γλυπτά μέσα στον χώρο: λειτουργικά αντικείμενα που, ταυτόχρονα, μιλούν για την προσωπικότητα του σπιτιού μας και την αισθητική μας ευαισθησία.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι μπαταρίες μπάνιου, που μπορεί να μοιάζουν με λεπτομέρεια, στην πραγματικότητα όμως είναι αυτές που δίνουν τον τελικό τόνο σε όλη τη σύνθεση. Χρώμιο, brushed nickel, ματ μαύρο ή brushed gold; Στη RAVENNA θα βρει κανείς όλη την γκάμα των finishes, ώστε να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στο δικό του ύφος. Το χρώμιο παραμένει διαχρονικό και πάντα κομψό, το brushed nickel προσδίδει μια διακριτική, σύγχρονη πινελιά, το ματ μαύρο φέρνει αρχιτεκτονική αυστηρότητα και χαρακτήρα, ενώ το brushed gold εισάγει μια ζεστή νότα πολυτέλειας. Η διαφορά μπορεί να είναι μικρή στις διαστάσεις, αλλά τεράστια στο τελικό αποτέλεσμα.
Όλα αυτά τα στοιχεία, βέβαια, αποκτούν την πραγματική τους αξία όταν συντίθενται σε ένα ολοκληρωμένο μπάνιο. Το σύγχρονο μπάνιο δεν είναι πλέον απλώς μια απαραίτητη γωνιά του σπιτιού, αλλά ένας χώρος ευεξίας. Συνδυάζοντας φυσικά υλικά, όπως το ξύλο σε ψαροκόκαλο διάταξη, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων με όψη πέτρας σε γκρι αποχρώσεις, μαύρα είδη υγιεινής και έμμεσο, ζεστό φωτισμό, δημιουργούμε ένα προσωπικό spa μέσα στο σπίτι μας. Τα πλακίδια μεγάλων διαστάσεων προσφέρουν συνέχεια και ομοιομορφία, με λιγότερους αρμούς και μια ευχάριστη αίσθηση καθαριότητας, ενώ η σωστή χρήση του φωτισμού δημιουργεί ατμόσφαιρα και ηρεμία. Από την επιλογή της κρεμαστής λεκάνης μέχρι τις βρύσες ντους και τους καθρέπτες, η RAVENNA προσφέρει όλες τις λύσεις για να σχεδιάσει κανείς το δικό του wellness corner ένα μπάνιο που, κάθε φορά που μπαίνεις σε αυτό, σε αποφορτίζει.
Από το μπάνιο, όμως, επιστρέφουμε στην καρδιά του σπιτιού: το καθιστικό. Εδώ συγκεντρωνόμαστε με την οικογένεια, υποδεχόμαστε φίλους, ηρεμούμε στο τέλος της μέρας. Ένας μεγάλος, modular καναπές σε γήινη απόχρωση γίνεται η ζεστή αγκαλιά του χώρου, με τα απαλά μαξιλάρια και τις άνετες γραμμές του να μας προσκαλούν να χαλαρώσουμε. Δίπλα του, ένα στρογγυλό μαύρο τραπεζάκι σερβιρίσματος δίνει την αντίθεση που χρειάζεται, ενώ τα γεωμετρικά φωτιστικά σε χάλκινους τόνους προσθέτουν χαρακτήρα και μια διακριτική νότα θερμότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθιστικό λειτουργικό, ζεστό και απόλυτα προσωπικό – ένας χώρος που αγκαλιάζει και αυτούς που μένουν, αλλά και αυτούς που έρχονται για επίσκεψη.
Κάθε χώρος του σπιτιού μας αξίζει την προσοχή μας. Οι σωστές επιλογές, σε προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, αντέχουν στον χρόνο και καθρεφτίζουν την προσωπικότητά μας. Αν θες κι εσύ να εκφράσεις τον δικό σου χαρακτήρα μέσα από την ανανεωμένη εικόνα του σπιτιού σου, εκφράσου με RAVENNA! Στα καταστήματα RAVENNA σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο e-shop της εταιρίας, θα βρεις σύγχρονες λύσεις για κάθε ανάγκη, με ένα απλό κλικ.
