Η Apple παρουσιάζει τα νέα Mac mini και Mac Studio με τα πανίσχυρα M6, M5 Pro, M5 Max και M5 Ultra chip

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Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple ανακοίνωσε την Τρίτη τα νέα, τα οποία ενσωματώνουν τη νέα γενιά Apple Silicon και προσφέρουν πρωτοφανείς επιδόσεις για επαγγελματίες, δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές, ερευνητές AI και επιχειρήσεις. Με τα ολοκαίνουργια, τα νέα desktop συστήματα συνδυάζουν κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και τη δύναμη τουμε τη νέα γενιά, συμπεριλαμβανομένου τουΤο νέοδιατηρεί τη χαρακτηριστικά μικρή του σχεδίαση, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά αυξημένες επιδόσεις. Με το νέο, το σύστημα προσφέρει έως και, έως, καθώς και έως, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες, πολυδιεργασίες και σύγχρονα AI workflows με εντυπωσιακή ταχύτητα.Για ακόμη πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, τοπροσφέρει επαγγελματικού επιπέδου επιδόσεις για εργασίες όπως επεξεργασία βίντεο, ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργία παιχνιδιών και προηγμένες εφαρμογές AI. Παράλληλα, αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο ως βασικός σταθμός εργασίας όσο και για συνεχή λειτουργία σε περιβάλλοντα agentic computing.Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουνκαι αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα, με δυνατότητα επιλογήςγια ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις δικτύωσης.Το νέοανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των επαγγελματικών επιδόσεων, συνδυάζοντας τη θρυλική compact σχεδίασή του με τα νέα chipΤο Mac Studio προσφέρει έως και, ενώ παράλληλα αξιοποιεί αυξημένο bandwidth μνήμης για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση σε απαιτητικά workloads.Η νέα γενιά Mac desktops έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες AI. Το Mac Studio υποστηρίζει για πρώτη φορά, ενώ η υποστήριξηεξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και συνδεσιμότητα με εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα, PCIe expansion chassis και επαγγελματικές λύσεις επέκτασης.Παράλληλα, το Thunderbolt 5 επιτρέπει τη διασύνδεση πολλαπλών συστημάτων Mac Studio σε clusters, προσφέροντας έως καισε distributed AI inference σε σύγκριση με ένα μεμονωμένο σύστημα.