MORE: Σε λειτουργία εισέρχονται τρία από τα πρώτα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Σε τελική φάση σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο εισέρχονται τρειςτης, συνολικής ισχύος 72 MW και χωρητικότητας 144 MWh, αποτελώντας από ταπου τίθενται σε λειτουργία στην Ελλάδα.Κατόπιν της έγκρισης των αιτημάτων ηλέκτρισης από τον ΑΔΜΗΕ, οι σταθμοί «Τερνίτσα» στη Φωκίδα (30 MW / 60 MWh), «Βεύη» στη Φλώρινα (22 MW / 44 MWh) και «Σανίδα» στη Βοιωτία (20 MW / 40 MWh) εισέρχονται στο τελικό στάδιο ενεργοποίησης. Συγκεκριμένα, η διαδικασία θέσης υπό τάση και σύνδεσης στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προγραμματίζεται να λάβει χώρα το διάστημα από Τετάρτη 15 Απριλίου έως την Παρασκευή 17 Απριλίου.Η κατασκευή των σταθμών ολοκληρώθηκε σε, της τάξης των πέντε μηνών, επιτυγχάνοντας υψηλό ρυθμό υλοποίησης και διασφαλίζοντας την πλήρη ετοιμότητά τους ήδη από το φθινόπωρο του 2025. Η ηλέκτρισή τους κατέστη δυνατή κατόπιν της ολοκλήρωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου.Η θέση σε λειτουργία των πρώτων έργων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας ενισχύει την αξιοποίηση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και περιορίζει τις περικοπές παραγωγής. Συμβάλλει στη σταθερότητα του συστήματος και δημιουργεί προϋποθέσεις για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας και τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα.Η MORE είναι εταιρεία του Ομίλου Motor Oil και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, συμβάλλοντας ενεργά στον μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα της χώρας.Τα έργα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ για συστήματα αποθήκευσης και υλοποιούνται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.