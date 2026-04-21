Ιαπωνία: Τουλάχιστον έξι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για νέα δόνηση
Σήμερα στις 08:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας) ο απολογισμός ήταν έξι τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ανακοίνωσε η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA) σε ανακοίνωσή της. Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε σημαντικές υποδομές, ενώ δεν ξέσπασαν πυρκαγιές.
🚨 #ALERTA | TERREMOTO MAGNITUD 7.4 EN JAPÓN 🚨— Noticias24 (@noticias24net) April 20, 2026
Un poderoso sismo sacudió la costa noreste del país. Las autoridades han activado la ALERTA DE TSUNAMI para tres prefecturas del norte. 🇯🇵🌊
Se advierten olas de hasta 3 metros. ¡Evacuen a zonas altas de inmediato! 🏛️📉#Japan… pic.twitter.com/GXKvrAfRQl
Video showing shaking from the M7.4 earthquake that struck off the coast of Japan earlier. This is in Hachinohe City, Aomori Prefecture.pic.twitter.com/YXyKCk8nFD— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 20, 2026
Ο σεισμός αυτός σημειώθηκε χθες στις 16:53 (τοπική ώρα, 10:53 ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοικτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε του νησιού Χονσού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), η οποία εξέδωσε και προειδοποίηση για τσουνάμι, το οποίο ενδεχομένως να έφτανε έως τα τρία μέτρα. Η JMA επεσήμανε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθός του στους 7,4 βαθμούς.
SHOCKING🚨: First footage of the tsunami waves hitting Japan's coast following today's magnitude 7.4 earthquake. pic.twitter.com/vtrSKWsWKl— All day Astronomy (@forallcurious) April 20, 2026
Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη αφού κύμα ύψους 80 εκατοστών έφτασε σε λιμάνι του Κούζι, στην επαρχία Ιγουάτε. Άλλα μικρότερα κύματα τσουνάμι έφτασαν σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας. Η JMA εξέδωσε επίσης «ειδική προειδοποίηση» για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και περισσότερων.
A tsunami has struck Japan. The first waves have hit the Port of Hachinohe in Iwate after the 7.4 magnitude earthquake. https://t.co/nQP1W2Wuyh pic.twitter.com/YUFLrkyqCK— Mossad Commentary (@MOSSADil) April 20, 2026
A magnitude 7.5 earthquake struck off the northeastern coast of Japan on Monday, April 20, prompting authorities to warn residents to stay away from coastal areas where tsunami waves of up to 3 meters (9.84 ft) were expected.— GMA News (@gmanews) April 20, 2026
Μέλος της JMA είχε προειδοποιήσει νωρίτερα χθες: «να είστε προσεκτικοί με τους μετασεισμούς για περίπου μία εβδομάδα. Μετασεισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη ισχυρότερους σεισμούς μπορεί συχνά να σημειωθούν τις δύο ή τρεις ημέρες που ακολουθούν έναν ισχυρό σεισμό». Από τη χθεσινή δόνηση κουνήθηκαν κτίρια ακόμη και στο Τόκιο, που απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού.
Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές έχουν εκδώσει μη δεσμευτικές εντολές εκκένωσης που αφορούν περισσότερους από 182.000 κατοίκους, ανέφερε η FDMA.
Στην Ιαπωνία παραμένει ανοικτό το τραύμα που προκάλεσε τον Μάρτιο του 2011 ο σεισμός των 9 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε, προκαλώντας τον θάνατο ή την εξαφάνιση περίπου 18.500 ανθρώπων. Ο σεισμός εκείνος είχε σημειωθεί στις ακτές της Ιαπωνίας που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό και προήλθε από το υποθαλάσσιο ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.
Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό, και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.
