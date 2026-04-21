Ψηφιακή επιδρομή στο investment banking, στο «στόχαστρο» οι εύποροι πελάτες
Οι απάτες που στοχεύουν πελάτες επενδυτικών υπηρεσιών εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται ολοένα πιο περίπλοκες - Κοινός παρονομαστής οι υποσχέσεις για γρήγορα και μεγάλα κέρδη
Πίστα φαίνεται να αλλάζει το hacking, το οποίο δείχνει να περνάει και στο investment banking των τραπεζών και άρα εν τέλει σε πιο «ψαγμένους» πελάτες. Η νέα αυτή τάση ανησυχεί έντονα τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς μετατοπίζει το επίκεντρο των επιθέσεων από τους απλούς χρήστες προς επενδυτές με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και αυξημένη δραστηριότητα σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Οι τράπεζες προειδοποιούν τους πελάτες του investment banking να επαληθεύουν πάντα τις επενδυτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν, να πραγματοποιούν συναλλαγές με αυξημένη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις συσκευές τους και φυσικά να αποφεύγουν «υπερβολικά καλές» προσφορές. Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία της ειλικρινούς και πλήρους ενημέρωσης όταν οι πελάτες επικοινωνούν με την τράπεζά τους για οποιοδήποτε ζήτημα ασφαλείας.
Συγχρόνως, συστήνεται με έμφαση να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε τρίτους αγνώστους σε υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα μέσω εφαρμογών απομακρυσμένης διαχείρισης, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για τεχνική υποστήριξη. Σε τουλάχιστον δύο τράπεζες έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά με παρόμοια χαρακτηριστικά, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα