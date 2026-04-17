Δυναμική επέκταση της ΔΡΟΜΕΑΣ: Νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης
Η ΔΡΟΜΕΑΣ ανακοινώνει το άνοιγμα του νέου της καταστήματος στο Ηράκλειο Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά
Το νέο κατάστημα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 82, ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στις 7 Μαΐου 2026 και θα φιλοξενεί το σύνολο των προϊόντων που σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρεία.
Μεταξύ των προϊόντων συμπεριλαμβάνονται και τα προϊόντα που η ΔΡΟΜΕΑΣ προμηθεύει κατ’ αποκλειστικότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2009, καθώς και στον Γερμανικό Στρατό από το 2013, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από διεθνή ινστιτούτα και συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η νέα έκθεση αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο παρουσίασης ολοκληρωμένων λύσεων καθώς και καινοτόμων προτάσεων διαμόρφωσης χώρων εργασίας και φιλοξενίας, σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας. Η παρουσία της εταιρείας στην περιοχή αναμένεται να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.
Παράλληλα, η ΔΡΟΜΕΑΣ ενισχύει την παρουσία της και στην Αττική με τη λειτουργία νέου καταστήματος στην Αργυρούπολη (Λεωφόρος Κύπρου 95), το οποίο αποτελεί το δεύτερο σημείο πώλησης της εταιρείας στην Αθήνα. Με τις νέες αυτές προσθήκες, το δίκτυο καταστημάτων της ΔΡΟΜΕΑΣ στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε 23 σημεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα