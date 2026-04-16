Ο Αντώνης Καράτζης παρουσιάζει το νέο του single «Είναι μεγάλη η στιγμή».

Τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει οι Νίκος Κουμαντάκης, ενώ τη μουσική και την παραγωγή έχει αναλάβει ο Γιώργος Γιαννικόπουλος. Η ερμηνεία του Αντώνη Καράτζη αποδίδει με ισορροπία και αμεσότητα το συναισθηματικό βάθος του τραγουδιού.Με ατμοσφαιρικό ήχο και σύγχρονη προσέγγιση, το «Είναι μεγάλη η στιγμή» αναδεικνύει τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τις δυσκολίες και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης στις κρίσιμες στιγμές. Πραγματεύεται τη σημασία της φιλίας ως σταθερό σημείο αναφοράς. Η συνύπαρξη μελωδικότητας και ηλεκτρικού ήχου διαμορφώνει ένα δυναμικό και σύγχρονο αποτέλεσμα.Η κυκλοφορία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή καλλιτεχνική πορεία του Αντώνη Καράτζη και την προσωπική του ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.Με τραγούδια όπως «Τι κάνεις», «Μελτέμι», «Πιο Πολύ», «Μιλάμε για πολλή Αγάπη», «Στο Χειρότερο Σημείο» και «Αμαρτία», ο Αντώνης Καράτζης έχει ήδη δώσει το δικό του στίγμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.Ακούστε το εδώ:Διαθέσιμο σε: Spotify, Apple Music, YouTube MusicΕρμηνεία: Αντώνης ΚαράτζηςΣτίχοι: Νίκος ΚουμαντάκηςΜουσική / Παραγωγή: Γιώργος Γιαννικόπουλος