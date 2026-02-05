Η θρυλική «Λόλα», πιο σύγχρονη από ποτέ, ζωντάνεψε στο Θέατρο Παλλάς

Κλείσιμο

Η σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Σουγάρη πάνω στο εμβληματικό έργο του ΗλίαΛυμπερόπουλου, σε συνδυασμό με τις δυνατές ερμηνείες της Έλλης Τρίγγου, του Γιάννη Στάνκογλου και του Γιώργου Γάλλου, κέρδισαν το παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα του κοινού που κατέκλυσε το θέατρο.Μετά το τέλος της παράστασης, οι συντελεστές και οι προσκεκλημένοι μεταφέρθηκαν στον εμβληματικό χώρο τουόπου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο after party της πρεμιέρας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, όπως η επιχειρηματίας Αγάπη Βαρδινογιάννη-Πολίτη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη, οι ηθοποιοί Κατερίνα Διδασκάλου και Στράτος Τζώρτζογλου, καθώς και ο σκηνοθέτης και παραγωγός Γιώργος Βάλαρης.Η βραδιά στο κέντρο της Αθήνας επισφράγισε την επιτυχημένη έναρξη της παραγωγής, με τις συζητήσεις γύρω από την ιδιαίτερη νουάρ ατμόσφαιρα της παράστασης να μονοπωλούν το ενδιαφέρον και να δίνουν τον τόνο για τη συνέχεια.Θέατρο ΠαλλάςΔιασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος ΣουγάρηςΣκηνικά: Τίνα ΤζόκαΚοστούμια: Εύα ΓουλάκουΣύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής:Τζεφ ΒάγγερΈλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο ΓάλλοΜαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος