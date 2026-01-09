Η Έλενα Παπαβασιλείου βάζει γκολ στο ΟΠΑΠ Game Time με κλειστά μάτια

Κλείσιμο

κάνει ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς του Game Time και μετατρέπει το στούντιο του ΟΠΑΠ σε γήπεδο ποδοσφαίρου.Η παρουσιάστρια της εκπομπής «EQ» του Action TV αποκαλύπτει δυνατές στιγμές που έχει ζήσει στο πλατό με γνωστές προσωπικότητες του αθλητισμού.Τι της απάντησε ο Ότο Ρεχάγκελ όταν του ζήτησε συνέντευξη, ποια φιλοσοφία ζωής ξεχωρίζει στον Παναγιώτη Γιαννάκη και τι ήταν αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο στη δύναμη ψυχής του Πύρρου Δήμα.Η Έλενα Παπαβασιλείου σχολιάζει επίσης την αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη εκτελώντας πέναλτι… με κλειστά μάτια.Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.