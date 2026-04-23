Ο MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Live ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσκαλεί τους μαθητές να γίνουν MVP’s της ανακύκλωσης, με έπαθλο 6 ταξίδια στις ΗΠΑ για να τον δουν από κοντά σε αγώνα NBA.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Milwaukee των Η.Π.Α. απευθύνει κάλεσμα στους μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων να συμμετάσχουν στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Με ένα δυναμικό μήνυμα, καλεί τη νέα γενιά να συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» διοργανώνεται από την ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» και της σταθερής δέσμευσης της εταιρείας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου 2026.
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «MVP - Most Valuable Protector» της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.
Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των νέων και ειδικότερα των μαθητών σε όλη τη χώρα, στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Η ανταπόκριση των μαθητών είναι εντυπωσιακή, με σχολικά τμήματα από όλη τη χώρα να συμμετέχουν ενεργά συγκεντρώνοντας πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα υλικά προς ανακύκλωση στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, με στόχο να ανακηρυχθούν MVP’s της Ανακύκλωσης, να ταξιδέψουν με τους συμμαθητές τους στις Η.Π.Α. και να συναντήσουν από κοντά το είδωλό τους Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των Γυμνασίων και Λυκείων.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης που είναι εγκατεστημένα πανελλαδικά και τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας: Διευθύνσεις Πολυκέντρων Ανακύκλωσης
ΕΠΑΘΛΑ
Τα μεγάλα δώρα – έπαθλα του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης», για τα έξι (6) σχολικά τμήματα, και συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα από κάθε τάξη, που θα ανακυκλώσουν τα περισσότερα υλικά, είναι:
- Ένα (1) ταξίδι πέντε (5) ημερών στις ΗΠΑ για όλους τους μαθητές του πρωτεύσαντος σχολικού τμήματος ανά Τάξη Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει σε έναν αγώνα NBA.
Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο: www.recycling-center.gr
