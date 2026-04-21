Ομήρου Οδύσσεια: Ο δρόμος της επιστροφής

Με γλώσσα απλή και άμεση, το εμβληματικό αυτό αριστούργημα γίνεται πιο προσιτό από ποτέ στο σύγχρονο αναγνωστικό κοινό, διατηρώντας όμως όλη τη δύναμη και το βάθος του πρωτοτύπου.Ιδανική επιλογή για νέους αναγνώστες αλλά και για όσους θέλουν να ξαναζήσουν την «Οδύσσεια» με, καθαρότητα και ευκολία στην ανάγνωση.Στο επικό ταξίδι της Οδύσσειας, ο Όμηρος υφαίνει μια από τις σπουδαιότερες ιστορίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας: την περιπέτεια του Οδυσσέα, του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, που παλεύει να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.Ανάμεσα σε θεούς και τέρατα, σε πειρασμούς και κινδύνους, ο ήρωας δοκιμάζεται σωματικά και ψυχικά. Από τις Σειρήνες και τον Κύκλωπα μέχρι την Κίρκη και την Καλυψώ, κάθε στάση του ταξιδιού του είναι μια μάχη ανάμεσα στην επιθυμία και το καθήκον, την απώλεια και την ελπίδα.Στο πολύχρονο ταξίδι του, ο Οδυσσέας έρχεται αντιμέτωπος με θεούς και μυθικά πλάσματα, αλλά και με τις ίδιες του τις αδυναμίες. Οι συναντήσεις του με τις Σειρήνες, τον Κύκλωπα Πολύφημο, την Κίρκη και την Καλυψώ συνθέτουν ένα μωσαϊκό δοκιμασιών, όπου η επιθυμία συγκρούεται με το καθήκον και η απώλεια με την ελπίδα.Μετάφραση: Παναγιώτης Γιαννακόπουλος κ Επιστημονική επιμέλεια φιλολογική ομάδα ΚάκτοςΗ «Οδύσσεια» του Ομήρου μεταφέρεται ξανά στον κινηματογράφο με μια σύγχρονη, φιλόδοξη διασκευή από τον Christopher Nolan.Η ταινία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 17 Ιουλίου 2026. Στον ρόλο του Οδυσσέα θα δούμε τον Matt Damon, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Anne Hathaway και ο Robert Pattinson.