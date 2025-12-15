Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα Wedding & Funeral Band
Από τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Underground» και το «Arizona Dream» η μουσική των Βαλκανίων ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Christmas Theater

Μια μοναδική γιορτή συναισθημάτων μας περιμένει φέτος στο Christmas Theater. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια.
Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας την δύναμη της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.

Η συναυλία – γιορτή στο Christmas Theater περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound» και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια όπως «Το Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».

GORAN BREGOVIC
The Wedding and Funeral Band
15 Δεκεμβρίου 2025
Christmas Theater

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700 & info@ct.gr

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: www.more.com & 211 7701700

