Ολοκληρώνονται οι παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο στις 4 Ιανουαρίου 2026 & ξεκινάει περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας

Το έργο του, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της σύγχρονης παγκόσμιας δραματουργίας, συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, αγγίζοντας βαθιά ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα, μέσα από την ιστορία ενός συγγραφέα που ερευνάται για τα φρικιαστικά παραμύθια που γράφει. Ο κόσμος της φαντασίας μπλέκεται με τον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα.Η παράσταση. Με έντονη δραματική ένταση και μαύρο χιούμορ, κρατά το κοινό καθηλωμένο από την αρχή έως το τέλος, προκαλώντας συγκίνηση και στοχασμό.«Μια φορά κι έναν καιρό» οι γονείς και οι παππούδες μας, μάς αφηγούνταν όμορφα παραμύθια για να κοιμηθούμε γλυκά και ήσυχα. Εδώ ο ΜακΝτόνα μας αφηγείται ένα σκληρό, «αιματοβαμμένο» παραμύθι για να μας ξυπνήσει. Ο «Πουπουλένιος» - αλήθεια, πόσο τρυφερή λέξη; - δεν είναι μια ιστορία για παιδιά, αλλά ΜΕ παιδιά. Παιδιά που κακοποιήθηκαν, που δεν έλαβαν αγάπη, που βίωσαν τον πόνο και που εν τέλει… δεν μεγάλωσαν ποτέ. Το κείμενο αυτό αγγίζει πολύ σοβαρά ζητήματα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από αυτήν την παράσταση, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε την βία που γεννιέται σήμερα στις κοινωνίες και πώς αυτή διασπείρεται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι. Επίσης, ψάχνουμε την απάντηση στο ερώτημα: ποια η σχέση της Τέχνης με την πραγματικότητα; Πόσο χρήσιμη ή «επικίνδυνη» μπορεί να είναι η Τέχνη για την -κάθε μορφής- εξουσία; Δυστυχώς απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας σε πολλά μέρη του κόσμου… Η ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε να την προστατεύουμε σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Φεύγοντας από το θέατρο, ας αναρωτηθούμε: τελικά... ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα;Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-ΠαγκουρέληΣκηνοθεσία: Νικορέστης ΧανιωτάκηςΣκηνικά: Μαρία ΦιλίππουΚοστούμια: Ιωάννα ΚαλαβρούΜουσική: Γιάννης ΜαθέςΚίνηση: Φαίδρα ΝταϊόγλουΦωτισμοί: Τάσος ΠαλαιορούταςΒοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα ΑγγελίδηΦωτογραφίες & Trailer: Πάτροκλος ΣκαφίδαςΣχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας