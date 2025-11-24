Ολοκληρώνονται οι παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο στις 4 Ιανουαρίου 2026 & ξεκινάει περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας
Ολοκληρώνονται οι παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο στις 4 Ιανουαρίου 2026 & ξεκινάει περιοδεία σε πόλεις της Ελλάδας
Ολοκληρώνεται με επιτυχία την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 ο δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Σύγχρονο Θέατρο για τον «Πουπουλένιο» (The Pillowman) του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Στη συνέχεια, η παράσταση που κέρδισε το κοινό της Αθήνας και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, θα παρουσιαστεί σε πόλεις της Ελλάδας
Το έργο του Μάρτιν ΜακΝτόνα, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της σύγχρονης παγκόσμιας δραματουργίας, συνδυάζει στοιχεία αστυνομικού θρίλερ και μαύρης κωμωδίας, αγγίζοντας βαθιά ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα, μέσα από την ιστορία ενός συγγραφέα που ερευνάται για τα φρικιαστικά παραμύθια που γράφει. Ο κόσμος της φαντασίας μπλέκεται με τον πραγματικό κόσμο, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου όλα είναι πιθανά και απίθανα.
Η παράσταση ξεδιπλώνει τις σκοτεινές και συχνά αθέατες όψεις της ανθρώπινης ψυχής, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τη σχέση της τέχνης με την εξουσία και την ελευθερία της έκφρασης. Με έντονη δραματική ένταση και μαύρο χιούμορ, κρατά το κοινό καθηλωμένο από την αρχή έως το τέλος, προκαλώντας συγκίνηση και στοχασμό.
Σημείωμα Σκηνοθέτη
«Μια φορά κι έναν καιρό» οι γονείς και οι παππούδες μας, μάς αφηγούνταν όμορφα παραμύθια για να κοιμηθούμε γλυκά και ήσυχα. Εδώ ο ΜακΝτόνα μας αφηγείται ένα σκληρό, «αιματοβαμμένο» παραμύθι για να μας ξυπνήσει. Ο «Πουπουλένιος» - αλήθεια, πόσο τρυφερή λέξη; - δεν είναι μια ιστορία για παιδιά, αλλά ΜΕ παιδιά. Παιδιά που κακοποιήθηκαν, που δεν έλαβαν αγάπη, που βίωσαν τον πόνο και που εν τέλει… δεν μεγάλωσαν ποτέ. Το κείμενο αυτό αγγίζει πολύ σοβαρά ζητήματα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από αυτήν την παράσταση, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε την βία που γεννιέται σήμερα στις κοινωνίες και πώς αυτή διασπείρεται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι. Επίσης, ψάχνουμε την απάντηση στο ερώτημα: ποια η σχέση της Τέχνης με την πραγματικότητα; Πόσο χρήσιμη ή «επικίνδυνη» μπορεί να είναι η Τέχνη για την -κάθε μορφής- εξουσία; Δυστυχώς απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας σε πολλά μέρη του κόσμου… Η ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε να την προστατεύουμε σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Φεύγοντας από το θέατρο, ας αναρωτηθούμε: τελικά... ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα;
Νικορέστης Χανιωτάκης
Συντελεστές:
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Μουσική: Γιάννης Μαθές
Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου
Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Αγγελίδη
Φωτογραφίες & Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας
Η παράσταση ξεδιπλώνει τις σκοτεινές και συχνά αθέατες όψεις της ανθρώπινης ψυχής, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τη σχέση της τέχνης με την εξουσία και την ελευθερία της έκφρασης. Με έντονη δραματική ένταση και μαύρο χιούμορ, κρατά το κοινό καθηλωμένο από την αρχή έως το τέλος, προκαλώντας συγκίνηση και στοχασμό.
Σημείωμα Σκηνοθέτη
«Μια φορά κι έναν καιρό» οι γονείς και οι παππούδες μας, μάς αφηγούνταν όμορφα παραμύθια για να κοιμηθούμε γλυκά και ήσυχα. Εδώ ο ΜακΝτόνα μας αφηγείται ένα σκληρό, «αιματοβαμμένο» παραμύθι για να μας ξυπνήσει. Ο «Πουπουλένιος» - αλήθεια, πόσο τρυφερή λέξη; - δεν είναι μια ιστορία για παιδιά, αλλά ΜΕ παιδιά. Παιδιά που κακοποιήθηκαν, που δεν έλαβαν αγάπη, που βίωσαν τον πόνο και που εν τέλει… δεν μεγάλωσαν ποτέ. Το κείμενο αυτό αγγίζει πολύ σοβαρά ζητήματα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από αυτήν την παράσταση, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε την βία που γεννιέται σήμερα στις κοινωνίες και πώς αυτή διασπείρεται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι. Επίσης, ψάχνουμε την απάντηση στο ερώτημα: ποια η σχέση της Τέχνης με την πραγματικότητα; Πόσο χρήσιμη ή «επικίνδυνη» μπορεί να είναι η Τέχνη για την -κάθε μορφής- εξουσία; Δυστυχώς απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχουν ακόμα στις μέρες μας σε πολλά μέρη του κόσμου… Η ελευθερία λόγου και έκφρασης δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε να την προστατεύουμε σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Φεύγοντας από το θέατρο, ας αναρωτηθούμε: τελικά... ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα;
Νικορέστης Χανιωτάκης
Συντελεστές:
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη
Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Μουσική: Γιάννης Μαθές
Κίνηση: Φαίδρα Νταϊόγλου
Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Αγγελίδη
Φωτογραφίες & Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας
Social media: Loox media
Διεύθυνση και οργάνωση παραγωγής: Μαρία Αναματερού
Ηθοποιοί:
Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου, Γεράσιμος Σκαφίδας
Πληροφορίες παράστασης:
Διάρκεια: 120 λεπτά
Κατάλληλο για άνω των 16 ετών
Trailer:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
Λαμία
Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00
Λάρισα
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00
Βόλος
Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου»
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 19:30
Ηράκλειο
Θέατρο Αστόρια
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Χανιά
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Θεσσαλονίκη
Θέατρο Artbox Fargani
από 30 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2026
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00
Σέρρες
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Σερρών
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00
Κοζάνη
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης
Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 19:30
Πάτρα
Κινηματοθέατρο Πάνθεον
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 21:00, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-poupoulenios-periodeia
Διεύθυνση και οργάνωση παραγωγής: Μαρία Αναματερού
Ηθοποιοί:
Δημήτρης Πιατάς, Νίκος Πουρσανίδης, Αργύρης Αγγέλου, Γεράσιμος Σκαφίδας
Πληροφορίες παράστασης:
Διάρκεια: 120 λεπτά
Κατάλληλο για άνω των 16 ετών
Trailer:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
Λαμία
Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00
Λάρισα
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00
Βόλος
Δημοτικό Θέατρο «Βαγγέλης Παπαθανασίου»
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 19:30
Ηράκλειο
Θέατρο Αστόρια
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Χανιά
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Θεσσαλονίκη
Θέατρο Artbox Fargani
από 30 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2026
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 21:00
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00
Σέρρες
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Σερρών
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00
Κοζάνη
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης
Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 19:30
Πάτρα
Κινηματοθέατρο Πάνθεον
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 21:00, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00 και στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-poupoulenios-periodeia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα