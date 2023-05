H Avis αναδείχθηκε ως Great Place to Work

Ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος της Avis

, η μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης και leasing αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη, μετά από την αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της, από τονΗ απρόσκοπτη προσήλωση στην προαγωγή ενός κλίματος συμπερίληψης και μέριμνας του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Avis, συνέβαλλε καθοριστικά στο να αναδειχθεί η εταιρία ως ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.Ο Διεθνής Οργανισμός Great Place to Work, αξιολογεί ετησίως την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος σε χιλιάδες εταιρίες παγκοσμίως και τις πιστοποιεί ως Great Place to Work. Ο στόχος του Οργανισμού είναι η ανάδειξη εταιριών που λειτουργούν έχοντας τους εργαζομένους στο επίκεντρο της λειτουργίας τους και προάγουν πρακτικές συνυφασμένες με μια εταιρική κουλτούρα όπου κυριαρχεί η εμπιστοσύνη.Οι εταιρίες που διακρίνονται, λαμβάνουν την πιστοποίηση, εφόσον ένας ικανοποιητικός αριθμός εργαζομένων απαντήσει στην έρευνα η οποία αφορά σε μια πλήρη διερεύνηση και κατανόηση τους εργασιακού περιβάλλοντος και της εργασιακής κουλτούρας της κάθε εταιρείας.Με αφορμή τη διάκριση της εταιρίας, οδήλωσε: «Η διάκριση της Avis ως Great Place to Work, αντικατοπτρίζει την προσήλωσή μας στη φροντίδα και συνεχή εξέλιξη του εργασιακού μας περιβάλλοντος. Οι άνθρωποί μας, με την προσήλωση και τον επαγγελματισμό τους, κατορθώνουν καθημερινά να θέτουν την Εταιρεία μας ως έναν από τους καλύτερους εργασιακούς προορισμούς. H Avis, πιστή στις αρχές που τη διέπουν και στις δεσμεύσεις ως προς την παροχή υπηρεσιών της, συνεχίζει να αποσκοπεί στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, με τους Ανθρώπους της να παραμένουν πάντα στο επίκεντρο».