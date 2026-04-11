Πάσχα στα Μετέωρα την Κυριακή του Πάσχα στον ΑΝΤ1

GOSSIP

Το «Ταξιδεύοντας» μας μεταφέρει ανήμερα το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα σε έναν από τους πιο επιβλητικούς και κατανυκτικούς προορισμούς της Ελλάδας: τα Μετέωρα.

Η ιστορική τηλεοπτική εκπομπή του Χρήστου Νέζου, μέσα από τη συχνότητα του ANT1, υπογράφει μια ξεχωριστή πασχαλινή παραγωγή, γεμάτη εικόνες, συναίσθημα και βαθιά πνευματικότητα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη ερμηνεύτρια Μελίνα Ασλανίδου.

Η εκπομπή διασχίζει και αναδεικνύει σημαντικά τοπόσημα του Δήμου Μετεώρων: την ιστορική εκκλησία της Παναγίας της Θεοτόκου στην Καλαμπάκα, το Σπήλαιο της Θεόπετρας, τα «άγνωστα» Μετέωρα στα Χάσια, το Γεωλογικό Μουσείο Καστρακίου και πολλές ακόμη γωνιές μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς. Σε αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή, καθοριστική είναι και η συμβολή του Δήμου Μετεώρων, ο οποίος στηρίζει ενεργά την ανάδειξη του τόπου και της πολιτιστικής του ταυτότητας.

Το ταξίδι κορυφώνεται σε ένα μαγευτικό σκηνικό, πάνω από το Καστράκι και κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Εκεί, ο Χρήστος Νέζος στήνει ένα αυθεντικό πασχαλινό γλέντι, όπου η Μελίνα Ασλανίδου ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από κάθε γωνιά του Ελλημισμού (από τη Θράκη έως την Κύπρο) χαρίζοντας ένα φινάλε γεμάτο χαρά, παράδοση και ελληνική ψυχή.

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

