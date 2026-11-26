Πίεση χρόνου, υπερβολικός φόρτος εργασίας, φόβος εργατικού ατυχήματος και ελλιπή μέτρα πρόληψης συνθέτουν την εικόνα του εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία