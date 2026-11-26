Πίεση και εργασιακός φόρτος εξουθενώνουν 7 στους 10 εργαζόμενους
Πίεση και εργασιακός φόρτος εξουθενώνουν 7 στους 10 εργαζόμενους
Πίεση χρόνου, υπερβολικός φόρτος εργασίας, φόβος εργατικού ατυχήματος και ελλιπή μέτρα πρόληψης συνθέτουν την εικόνα του εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Αυξημένη ανησυχία για τους κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία για την υγεία και την ασφάλειά τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Τέσσερις στους δέκα (40%) θεωρούν πολύ πιθανό να εκδηλωθεί στους ίδιους ή σε συναδέλφους τους επαγγελματική ασθένεια, έναντι 28% το 2022, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις (34%) θεωρούν πολύ πιθανό να συμβεί εργατικό ατύχημα στον χώρο εργασίας τους, έναντι 21% πριν από τέσσερα χρόνια.
Την ίδια στιγμή, η πίεση χρόνου και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας αναδεικνύονται στους σημαντικότερους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, ενώ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (27%) δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βία ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους. Από αυτούς, ωστόσο, μόλις ένας στους πέντε έχει προχωρήσει σε καταγγελία.
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Την ίδια στιγμή, η πίεση χρόνου και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας αναδεικνύονται στους σημαντικότερους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, ενώ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (27%) δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βία ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους. Από αυτούς, ωστόσο, μόλις ένας στους πέντε έχει προχωρήσει σε καταγγελία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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