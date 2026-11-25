Τι είναι η τεχνολογία συνεχούς καταγραφής γλυκόζης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Τι είναι η τεχνολογία συνεχούς καταγραφής γλυκόζης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Η συνεχής καταγραφή γλυκόζης διευκολύνει την παρακολούθηση του σακχάρου και την καθημερινή διαχείριση του διαβήτη, χωρίς συχνά τρυπήματα στα δάχτυλα
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Η τεχνολογία συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) παρακολουθεί το σάκχαρο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τρυπήματα στα δάχτυλα. Μια γρήγορη ματιά αρκεί για να δείτε πώς ένα γεύμα ή ένας περίπατος επηρέασε το σάκχαρό σας. Έτσι έχετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, την ώρα που τις χρειάζεστε, χωρίς ταλαιπωρία και αμφιβολίες, για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά.
Πώς λειτουργεί ένα σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης;
Το σύστημα CGM μετρά τα επίπεδα γλυκόζης στο υγρό ανάμεσα στα κύτταρα μέσω ενός μικρού αισθητήρα που τοποθετείται ανώδυνα, στο πίσω μέρος του μπράτσου σας.
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