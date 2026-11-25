Επείγοντα: Νέο app που θα δείχνει τους χρόνους αναμονής στις εφημερίες 100 νοσοκομείων

Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει αλλαγές στο σύστημα εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής - Παράλληλα, μέσω του MyHealth app οι πολίτες θα ενημερώνονται για τους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ