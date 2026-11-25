Αγελαδινό γάλα ή φυτικά ροφήματα; Ποιο είναι πιο θρεπτικό – Ο διατροφολόγος ξεχωρίζει 6 επιλογές
Αγελαδινό γάλα ή φυτικά ροφήματα; Ποιο είναι πιο θρεπτικό – Ο διατροφολόγος ξεχωρίζει 6 επιλογές
Αμύγδαλο, βρώμη, σόγια, καρύδα ή αρακάς; Ένας διατροφολόγος εξηγεί ποια φυτικά ροφήματα πλησιάζουν περισσότερο τη θρεπτική αξία του αγελαδινού γάλακτος και τι θα πρέπει να προσέχουμε
Από τη βρώμη μέχρι τη σόγια και τον αρακά, τα φυτικά ροφήματα έχουν κατακλύσει τα ράφια κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά και τα ψυγεία των καφετεριών. Πολλοί καταναλωτές αντικαθιστούν το αγελαδινό γάλα με κάποιο από αυτά, θεωρώντας ότι κάνουν μια πιο υγιεινή επιλογή. Είναι, όμως, όλα τα φυτικά υποκατάστατα εξίσου θρεπτικά; Και τι χάνουμε όταν βγάζουμε το γάλα από τη διατροφή μας;
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health επισημαίνει ότι η αντικατάσταση των γαλακτοκομικών με φυτικά προϊόντα, ακόμη και μερικώς, μπορεί να περιορίσει την πρόσληψη σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως το ιώδιο, που είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς και την υγεία του εγκεφάλου.
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Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health επισημαίνει ότι η αντικατάσταση των γαλακτοκομικών με φυτικά προϊόντα, ακόμη και μερικώς, μπορεί να περιορίσει την πρόσληψη σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως το ιώδιο, που είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς και την υγεία του εγκεφάλου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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