Αγελαδινό γάλα ή φυτικά ροφήματα; Ποιο είναι πιο θρεπτικό – Ο διατροφολόγος ξεχωρίζει 6 επιλογές

Αμύγδαλο, βρώμη, σόγια, καρύδα ή αρακάς; Ένας διατροφολόγος εξηγεί ποια φυτικά ροφήματα πλησιάζουν περισσότερο τη θρεπτική αξία του αγελαδινού γάλακτος και τι θα πρέπει να προσέχουμε