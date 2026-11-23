Ο Jake Garcia ήταν μόλις 7 ετών όταν ένας οδοντιατρικός έλεγχος αποκάλυψε έναν σπάνιο καρκίνο. Η θεραπεία με δέσμη πρωτονίων, η στήριξη της οικογένειάς του και η επιστροφή στην καθημερινότητα συνθέτουν μια ιστορία δύναμης και σύγχρονης ιατρικής φροντίδας