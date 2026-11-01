«Δεν ξέρω πώς επέζησε»: Από τις 7 ημέρες στη θάλασσα στο Ωνάσειο – Ο πατέρας που χάρισε τον νεφρό του στον 10χρονο Γιαχία



Επτά ημέρες στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς αιμοκάθαρση και χωρίς τα απαραίτητα φάρμακα. Ο δεκάχρονος Γιαχία, που έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια, βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του σε σκάφος με 61 επιβαίνοντες, όταν βλάβη στη μηχανή τούς άφησε χωρίς προσανατολισμό στο πέρασμα από τον Λίβανο προς την Κύπρο. «Δεν ξέρω πώς επέζησε», λέει ο πατέρας του, Αμπντουλαζίζ Αλνταρβίς.

Η διάσωση ήταν η αρχή μιας νέας προσπάθειας για να εξασφαλιστεί η θεραπεία του παιδιού. Στις 22 Ιανουαρίου 2026, ύστερα από συνεργασία κυπριακών και ελληνικών ιατρικών ομάδων, ο Γιαχία υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού στο Ωνάσειο. Δότης ήταν ο πατέρας του, ο άνθρωπος που είχε εγκαταλείψει την εργασία του για να τον φροντίζει και είχε επιβιβαστεί μαζί του στο σκάφος αναζητώντας πρόσβαση στην περίθαλψη.

Την ιστορία τους είχε παρουσιάσει το ygeiamou τον περασμένο Απρίλιο. Τώρα, στη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που παρουσιάστηκε στο 9ο Transplant Masterclass του Ιδρύματος Ωνάση, ο Αλνταρβίς αφηγείται την πορεία από τα πρώτα συμπτώματα έως το χειρουργείο – και εξηγεί τι σημαίνει για την οικογένειά του η ζωή χωρίς τις συνεδρίες κάθαρσης (περιτοναϊκή κάθαρση ή/και αιμοκάθαρση).



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