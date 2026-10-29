Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!
YGEIAMOU.GR
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Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!

Στο τεύχος του Ygeiamou που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!
ygeiamou.gr team
Σε αυτό το τεύχος μαθαίνουμε τα πάντα για τον διαβήτη τύπου 2, τη νόσο που αφορά 1 στους 9 ανθρώπους.

Ενημερωνόμαστε για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε τον χειμώνα, αλλά και για τις νέες θεραπείες για την άνοια που δίνουν ελπίδα στους ασθενείς.

Διαβάζουμε για ποιο λόγο τα εγκεφαλικά επεισόδια απειλούν όλο και νεότερους ενήλικες.

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ygeiamou.gr team
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