Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!
Στο τεύχος του Ygeiamou που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ
Σε αυτό το τεύχος μαθαίνουμε τα πάντα για τον διαβήτη τύπου 2, τη νόσο που αφορά 1 στους 9 ανθρώπους.
Ενημερωνόμαστε για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε τον χειμώνα, αλλά και για τις νέες θεραπείες για την άνοια που δίνουν ελπίδα στους ασθενείς.
Διαβάζουμε για ποιο λόγο τα εγκεφαλικά επεισόδια απειλούν όλο και νεότερους ενήλικες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ενημερωνόμαστε για τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε τον χειμώνα, αλλά και για τις νέες θεραπείες για την άνοια που δίνουν ελπίδα στους ασθενείς.
Διαβάζουμε για ποιο λόγο τα εγκεφαλικά επεισόδια απειλούν όλο και νεότερους ενήλικες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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