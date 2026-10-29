Πόσο υγιείς αισθάνονται οι νέοι; Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης
YGEIAMOU.GR
Νέοι Υγεία Eurostat

Πόσο υγιείς αισθάνονται οι νέοι; Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης

Στη δεύτερη θέση της ΕΕ η χώρα μας, πίσω από τη Ρουμανία, με ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Πόσο υγιείς αισθάνονται οι νέοι; Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σχεδόν όλοι οι νέοι ηλικίας 16-29 ετών στην Ελλάδα αξιολογούν θετικά την υγεία τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025. Συγκεκριμένα, το 98,1% τη χαρακτηρίζει «καλή ή πολύ καλή», κατατάσσοντας τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Προηγείται, οριακά, η Ρουμανία με 98,2%, ενώ ακολουθεί η Κροατία με 95,9%. Το ελληνικό ποσοστό βρίσκεται 8,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 89,7%.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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