Πόσο υγιείς αισθάνονται οι νέοι; Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης

Στη δεύτερη θέση της ΕΕ η χώρα μας, πίσω από τη Ρουμανία, με ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο