ΕΚΑΒ στο «κόκκινο»: 1.100 κλήσεις την ημέρα στην Αθήνα – 60% επείγοντα περιστατικά
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ΕΚΑΒ Διακομιδές Δημόσια νοσοκομεία

ΕΚΑΒ στο «κόκκινο»: 1.100 κλήσεις την ημέρα στην Αθήνα – 60% επείγοντα περιστατικά

Το ΕΚΑΒ στην Αττική αντιμετωπίζει τεράστιο φόρτο εργασίας - Είναι ενδεικτικό ότι έγιναν 28.000 επείγουσες διακομιδές κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

ΕΚΑΒ στο «κόκκινο»: 1.100 κλήσεις την ημέρα στην Αθήνα – 60% επείγοντα περιστατικά
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Περίπου 530 επείγουσες διακομιδές την ημέρα προς τα νοσοκομεία της Αττικής πραγματοποιεί το ΕΚΑΒ. Σχεδόν 28.000 μέσα σε δύο μήνες.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν έναν διαρκή επιχειρησιακό αγώνα για τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο περιστατικών, ενώ η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από τον χρόνο που απαιτεί κάθε αποστολή.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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