Έρχεται γονιδιακή θεραπεία για χοληστερόλη, παχυσαρκία και διαβήτη – Είμαστε έτοιμοι;

Οι γονιδιακές θεραπείες περνούν σταδιακά από τις σπάνιες παθήσεις σε κοινά χρόνια νοσήματα – Δύο καρδιολόγοι εξηγούν πότε μια μόνιμη παρέμβαση στο DNA μπορεί να δικαιολογείται και ποιοι κίνδυνοι πρέπει να σταθμιστούν