Έρχεται γονιδιακή θεραπεία για χοληστερόλη, παχυσαρκία και διαβήτη – Είμαστε έτοιμοι;
YGEIAMOU.GR
Γονιδιακή Θεραπεία Διαβήτης Παχυσαρκία Σπάνιες ασθένειες Χοληστερόλη

Έρχεται γονιδιακή θεραπεία για χοληστερόλη, παχυσαρκία και διαβήτη – Είμαστε έτοιμοι;

Οι γονιδιακές θεραπείες περνούν σταδιακά από τις σπάνιες παθήσεις σε κοινά χρόνια νοσήματα – Δύο καρδιολόγοι εξηγούν πότε μια μόνιμη παρέμβαση στο DNA μπορεί να δικαιολογείται και ποιοι κίνδυνοι πρέπει να σταθμιστούν

Έρχεται γονιδιακή θεραπεία για χοληστερόλη, παχυσαρκία και διαβήτη – Είμαστε έτοιμοι;
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μια θεραπεία που χορηγείται μία φορά και μπορεί να έχει αποτέλεσμα για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έμοιαζε μακρινό. Σήμερα, ωστόσο, η γονιδιακή θεραπεία έχει ήδη περάσει από τα εργαστήρια στην κλινική πράξη και η έρευνα στρέφεται πλέον σε ασθένειες που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους

Οι πρώτες επιτυχίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε σπάνιες γενετικές παθήσεις, όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία και η δρεπανοκυτταρική νόσος. Τώρα, όμως, οι επιστήμονες διερευνούν γονιδιωματικές παρεμβάσεις για πολύ συχνότερες καταστάσεις, όπως η υψηλή χοληστερόλη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η παχυσαρκία και ο διαβήτης.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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