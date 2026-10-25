Έρχεται γονιδιακή θεραπεία για χοληστερόλη, παχυσαρκία και διαβήτη – Είμαστε έτοιμοι;
Έρχεται γονιδιακή θεραπεία για χοληστερόλη, παχυσαρκία και διαβήτη – Είμαστε έτοιμοι;
Οι γονιδιακές θεραπείες περνούν σταδιακά από τις σπάνιες παθήσεις σε κοινά χρόνια νοσήματα – Δύο καρδιολόγοι εξηγούν πότε μια μόνιμη παρέμβαση στο DNA μπορεί να δικαιολογείται και ποιοι κίνδυνοι πρέπει να σταθμιστούν
Μια θεραπεία που χορηγείται μία φορά και μπορεί να έχει αποτέλεσμα για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έμοιαζε μακρινό. Σήμερα, ωστόσο, η γονιδιακή θεραπεία έχει ήδη περάσει από τα εργαστήρια στην κλινική πράξη και η έρευνα στρέφεται πλέον σε ασθένειες που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους
Οι πρώτες επιτυχίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε σπάνιες γενετικές παθήσεις, όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία και η δρεπανοκυτταρική νόσος. Τώρα, όμως, οι επιστήμονες διερευνούν γονιδιωματικές παρεμβάσεις για πολύ συχνότερες καταστάσεις, όπως η υψηλή χοληστερόλη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η παχυσαρκία και ο διαβήτης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι πρώτες επιτυχίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε σπάνιες γενετικές παθήσεις, όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία και η δρεπανοκυτταρική νόσος. Τώρα, όμως, οι επιστήμονες διερευνούν γονιδιωματικές παρεμβάσεις για πολύ συχνότερες καταστάσεις, όπως η υψηλή χοληστερόλη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η παχυσαρκία και ο διαβήτης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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