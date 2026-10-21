Πώς μπορούμε να «προλάβουμε» τον καρκίνο μαστού – Τι ρόλο παίζουν γονίδια, στρες και τρόπος ζωής

Πόσο επηρεάζουν το στρες και οι καθημερινές συνήθειες τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού; Ο Δρ. Παναγιώτης Ε. Δασκαλάκης, Γενικός Χειρουργός, παρουσιάζει όσα γνωρίζουμε για τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου και τον ρόλο της διαχείρισης του στρες στη μείωση του κινδύνου νόσησης