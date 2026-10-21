Πώς μπορούμε να «προλάβουμε» τον καρκίνο μαστού – Τι ρόλο παίζουν γονίδια, στρες και τρόπος ζωής
Πώς μπορούμε να «προλάβουμε» τον καρκίνο μαστού – Τι ρόλο παίζουν γονίδια, στρες και τρόπος ζωής
Πόσο επηρεάζουν το στρες και οι καθημερινές συνήθειες τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού; Ο Δρ. Παναγιώτης Ε. Δασκαλάκης, Γενικός Χειρουργός, παρουσιάζει όσα γνωρίζουμε για τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου και τον ρόλο της διαχείρισης του στρες στη μείωση του κινδύνου νόσησης
*Γράφει ο Δρ. Παναγιώτης Ε. Δασκαλάκης, MD, PhEM, ATLS(Dir), EMScDM, ITMSc, HMMSc, MScRBS, MHESMSc, PhD, FEBS(Br), FACS, Γενικός Χειρουργός, Ειδικός Ιατρός Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Χειρουργός Μαστού Διευθυντής ΕΣΥ και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Διατομεακής Μονάδας Μαστού (Κέντρο Μαστού) του Γ.Ν.Μ. “Έλενα Βενιζέλου”- Αθήνα, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Μ. “Έλενα Βενιζέλου”
Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως. Το 2024 εκτιμάται ότι διαγνώστηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια γυναίκες, σε όλο τον κόσμο και καταγράφηκαν 694.000 θάνατοι. Στην Ελλάδα, οι νεότερες εκτιμήσεις του GLOBOCAN για το 2024 υπολογίζουν 8.733 νέα περιστατικά και 2.398 θανάτους, ενώ ο καρκίνος του μαστού, αντιστοιχεί περίπου στο 32% του συνολικού αριθμού, των νέων καρκίνων στις γυναίκες. Η βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και των θεραπειών, έχει αλλάξει θεαματικά προς το καλύτερο, την πορεία της νόσου, χωρίς όμως να έχει λύσει το βασικό ερώτημα: μπορούμε να προβλέψουμε ποια γυναίκα και πότε, θα νοσήσει; Η ίδια εικόνα θυμίζει ότι η συχνότητα δεν είναι το μοναδικό μέτρο της επιβάρυνσης: η έγκαιρη διάγνωση, η εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες Μονάδες μαστού και η συνέπεια στην παρακολούθηση, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόγνωση και τις ανισότητες μεταξύ πληθυσμών.
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Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως. Το 2024 εκτιμάται ότι διαγνώστηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια γυναίκες, σε όλο τον κόσμο και καταγράφηκαν 694.000 θάνατοι. Στην Ελλάδα, οι νεότερες εκτιμήσεις του GLOBOCAN για το 2024 υπολογίζουν 8.733 νέα περιστατικά και 2.398 θανάτους, ενώ ο καρκίνος του μαστού, αντιστοιχεί περίπου στο 32% του συνολικού αριθμού, των νέων καρκίνων στις γυναίκες. Η βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και των θεραπειών, έχει αλλάξει θεαματικά προς το καλύτερο, την πορεία της νόσου, χωρίς όμως να έχει λύσει το βασικό ερώτημα: μπορούμε να προβλέψουμε ποια γυναίκα και πότε, θα νοσήσει; Η ίδια εικόνα θυμίζει ότι η συχνότητα δεν είναι το μοναδικό μέτρο της επιβάρυνσης: η έγκαιρη διάγνωση, η εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες Μονάδες μαστού και η συνέπεια στην παρακολούθηση, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόγνωση και τις ανισότητες μεταξύ πληθυσμών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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