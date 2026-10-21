GenZ: Εθισμένος στο TikTok 1 στους 2 Έλληνες κάτω των 30 – Ελληνική μελέτη
GenZ: Εθισμένος στο TikTok 1 στους 2 Έλληνες κάτω των 30 – Ελληνική μελέτη
Έρευνα του ΕΚΠΑ αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί νέοι της GenZ εμφανίζουν συμπτώματα εθισμού στο TikTok που συνδέεται με αυξημένο άγχος, κατάθλιψη και υπνηλία
Ανησυχητικά υψηλά ποσοστά εθισμού των νέων Ελλήνων στο TikTok αποκαλύπτει ελληνική μελέτη Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σχεδόν ένα στα δύο άτομα της GenZ, δηλαδή από 29 ετών και κάτω, παρουσιάζει συμπτώματα εθισμού στη γνωστή πλατφόρμα, με το μέσο χρόνο χρήσης του TikTok να ανέρχεται σε 2,3 ώρες την ημέρα. Η κατάχρηση αυτή οδηγεί σε συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και υπνηλίας, όπως εντόπισαν οι ερευνητές.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πέτρο Γαλάνη, την Καθηγήτρια κυρία Ευμορφία Κούκια, την Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Πολυξένη Μαγγούλια, τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Μωύσογλου, τη διδάκτορα κυρία Αγλαΐα Κατσιρούμπα και την υποψήφια Διδάκτορα κυρία Ζωή Κατσιρούμπα. Το άρθρο της μελέτης με τίτλο «Associations Between Problematic TikTok Use, Anxiety, Depression and Sleep Quality: Sex and Generation Differences» έχει δημοσιευθεί στο έγκριτο περιοδικό «Psychiatry International».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πέτρο Γαλάνη, την Καθηγήτρια κυρία Ευμορφία Κούκια, την Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Πολυξένη Μαγγούλια, τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Μωύσογλου, τη διδάκτορα κυρία Αγλαΐα Κατσιρούμπα και την υποψήφια Διδάκτορα κυρία Ζωή Κατσιρούμπα. Το άρθρο της μελέτης με τίτλο «Associations Between Problematic TikTok Use, Anxiety, Depression and Sleep Quality: Sex and Generation Differences» έχει δημοσιευθεί στο έγκριτο περιοδικό «Psychiatry International».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα