SOS από την πρόεδρο PIF για τη φαρμακευτική καινοτομία που «εγκαταλείπει» την Ευρώπη
SOS από την πρόεδρο PIF για τη φαρμακευτική καινοτομία που «εγκαταλείπει» την Ευρώπη
Η Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF), κυρία Kavita Patel, αναλύει τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα στο πεδίο της φαρμακευτικής καινοτομίας και προτείνει λύσεις
*Γράφει η κυρία Kavita Patel, Πρόεδρος PhARMA Innovation Forum (PIF) – Διευθύνουσα Σύμβουλος Roche, Ελλάδα και Κύπρος
«Μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την επένδυση στην υγεία;». Πρόκειται για ένα εύλογο ερώτημα σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πιεστικές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Η απάντηση, όμως, ίσως κρύβεται στην αντίστροφη ερώτηση: «Μπορούμε να αντέξουμε το κόστος της μη επένδυσης;». Γιατί η κακή υγεία δεν επιβαρύνει μόνο τον υγειονομικό προϋπολογισμό. Μειώνει την παραγωγικότητα, αυξάνει τις απουσίες από την εργασία, επιβαρύνει τις οικογένειες και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική μιας οικονομίας. Αντίστοιχα, η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα υγείας. Μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
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«Μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την επένδυση στην υγεία;». Πρόκειται για ένα εύλογο ερώτημα σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πιεστικές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Η απάντηση, όμως, ίσως κρύβεται στην αντίστροφη ερώτηση: «Μπορούμε να αντέξουμε το κόστος της μη επένδυσης;». Γιατί η κακή υγεία δεν επιβαρύνει μόνο τον υγειονομικό προϋπολογισμό. Μειώνει την παραγωγικότητα, αυξάνει τις απουσίες από την εργασία, επιβαρύνει τις οικογένειες και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική μιας οικονομίας. Αντίστοιχα, η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα υγείας. Μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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