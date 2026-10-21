SOS από την πρόεδρο PIF για τη φαρμακευτική καινοτομία που «εγκαταλείπει» την Ευρώπη

Η Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF), κυρία Kavita Patel, αναλύει τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα στο πεδίο της φαρμακευτικής καινοτομίας και προτείνει λύσεις