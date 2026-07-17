«Καμπανάκι» για την ανδρική υγεία η ραγδαία μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης
«Καμπανάκι» για την ανδρική υγεία η ραγδαία μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης
Νέα διεθνή δεδομένα δείχνουν σημαντική διαχρονική μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης στους άνδρες. H κυρία Λίνα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ αναλύει τον ρόλο της παχυσαρκίας, του στρες, της έλλειψης ύπνου και του περιβάλλοντος
Η ανδρική αναπαραγωγική υγεία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Μετά από πολυάριθμες μελέτες που κατέγραψαν σημαντική μείωση του αριθμού και της ποιότητας των σπερματοζωαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, νέα δεδομένα αναδεικνύουν μία ακόμη ανησυχητική τάση: Τη σταδιακή πτώση των επιπέδων τεστοστερόνης στον γενικό ανδρικό πληθυσμό. Αν και τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, η εικόνα που διαμορφώνεται ενισχύει την άποψη ότι η επιδείνωση της αναπαραγωγικής υγείας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταβολικής και περιβαλλοντικής πρόκλησης.
Σύμφωνα με ανάλυση που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) στο Λονδίνο, τα μέσα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης στους άνδρες φαίνεται να μειώθηκαν κατά περίπου 54% μεταξύ 1972 και 2019, δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγαλύτερο του 1%. Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία 118.593 ανδρών, προερχόμενα από 6 μεγάλες διαχρονικές μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Ισραήλ και τη Βραζιλία. Αν και τα αποτελέσματα έχουν μέχρι στιγμής παρουσιαστεί σε επιστημονικό συνέδριο και αναμένεται η πλήρης δημοσίευσή τους σε περιοδικό με αξιολόγηση από κριτές, συνάδουν με προηγούμενες παρατηρήσεις που καταγράφουν διαχρονική επιδείνωση δεικτών της ανδρικής αναπαραγωγικής λειτουργίας.
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Σύμφωνα με ανάλυση που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) στο Λονδίνο, τα μέσα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης στους άνδρες φαίνεται να μειώθηκαν κατά περίπου 54% μεταξύ 1972 και 2019, δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγαλύτερο του 1%. Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία 118.593 ανδρών, προερχόμενα από 6 μεγάλες διαχρονικές μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Ισραήλ και τη Βραζιλία. Αν και τα αποτελέσματα έχουν μέχρι στιγμής παρουσιαστεί σε επιστημονικό συνέδριο και αναμένεται η πλήρης δημοσίευσή τους σε περιοδικό με αξιολόγηση από κριτές, συνάδουν με προηγούμενες παρατηρήσεις που καταγράφουν διαχρονική επιδείνωση δεικτών της ανδρικής αναπαραγωγικής λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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