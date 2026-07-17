«Καμπανάκι» για την ανδρική υγεία η ραγδαία μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης

Νέα διεθνή δεδομένα δείχνουν σημαντική διαχρονική μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης στους άνδρες. H κυρία Λίνα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ αναλύει τον ρόλο της παχυσαρκίας, του στρες, της έλλειψης ύπνου και του περιβάλλοντος