Μικρά καθημερινά σημάδια που προδίδουν το άγχος – Πώς να εστιάσουμε στην ηρεμία και την υγεία μας
Μικρά καθημερινά σημάδια που προδίδουν το άγχος – Πώς να εστιάσουμε στην ηρεμία και την υγεία μας
Το άγχος δεν εκδηλώνεται πάντα με τον τρόπο που περιμένουμε. Από την αναβλητικότητα και το ατελείωτο scrolling μέχρι το σφίξιμο της γνάθου και ένα στομάχι που «διαμαρτύρεται», δείτε καθημερινά σημάδια που αξίζει να «ακούμε» πιο προσεκτικά
Sponsored Content
Το άγχος δεν εμφανίζεται πάντα με ταχυπαλμία, έντονη ανησυχία ή την αίσθηση ότι «δεν αντέχουμε άλλο». Συχνά, κρύβεται σε μικρές αλλαγές της καθημερινότητας, που τείνουμε να αποδίδουμε σε κούραση, την πίεση της δουλειάς ή απλώς σε μια δύσκολη περίοδο. Το σώμα και το μυαλό, όμως, έχουν πολλούς τρόπους να μας υπενθυμίζουν ότι ίσως χρειάζονται περισσότερη φροντίδα απ’ αυτή που τους δίνουμε.
Ποια σημάδια μαρτυρούν ότι υποφέρετε από άγχος;
Αναβάλλετε ακόμη και τα απλά
Όταν οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται, ακόμη και κάτι εύκολο μπορεί να μοιάζει «βουνό». Η αναβλητικότητα δεν είναι πάντα τεμπελιά. Μπορεί να εμφανιστεί όταν αισθανόμαστε ψυχικά υπερφορτωμένοι, ιδιαίτερα εάν συνοδεύεται από δυσκολία συγκέντρωσης ή λήψης αποφάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το άγχος δεν εμφανίζεται πάντα με ταχυπαλμία, έντονη ανησυχία ή την αίσθηση ότι «δεν αντέχουμε άλλο». Συχνά, κρύβεται σε μικρές αλλαγές της καθημερινότητας, που τείνουμε να αποδίδουμε σε κούραση, την πίεση της δουλειάς ή απλώς σε μια δύσκολη περίοδο. Το σώμα και το μυαλό, όμως, έχουν πολλούς τρόπους να μας υπενθυμίζουν ότι ίσως χρειάζονται περισσότερη φροντίδα απ’ αυτή που τους δίνουμε.
Ποια σημάδια μαρτυρούν ότι υποφέρετε από άγχος;
Αναβάλλετε ακόμη και τα απλά
Όταν οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται, ακόμη και κάτι εύκολο μπορεί να μοιάζει «βουνό». Η αναβλητικότητα δεν είναι πάντα τεμπελιά. Μπορεί να εμφανιστεί όταν αισθανόμαστε ψυχικά υπερφορτωμένοι, ιδιαίτερα εάν συνοδεύεται από δυσκολία συγκέντρωσης ή λήψης αποφάσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα