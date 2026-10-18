Μικρά καθημερινά σημάδια που προδίδουν το άγχος – Πώς να εστιάσουμε στην ηρεμία και την υγεία μας

Το άγχος δεν εκδηλώνεται πάντα με τον τρόπο που περιμένουμε. Από την αναβλητικότητα και το ατελείωτο scrolling μέχρι το σφίξιμο της γνάθου και ένα στομάχι που «διαμαρτύρεται», δείτε καθημερινά σημάδια που αξίζει να «ακούμε» πιο προσεκτικά