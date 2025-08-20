Νόσος Αλτσχάιμερ: Το ταπεινό μέταλλο που μειώνει τη φλεγμονή και προστατεύει τη μνήμη
Μελέτη φέρνει στο προσκήνιο ένα ξεχασμένο μέταλλο, δείχνοντας πως τα επίπεδά του συνδέονται με την προστασία των νευρικών κυττάρων από φλεγμονή και εκφυλισμό
Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ιατρική κοινότητα. Παρά τις χιλιάδες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, οι πρώιμες αλλαγές στον εγκέφαλο που οδηγούν στην ασθένεια δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητές, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών.
Μια νέα έρευνα φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο «σύμμαχο»: το λίθιο. Ένα μέταλλο γνωστό κυρίως για τη χρήση του στις μπαταρίες αλλά και σε φαρμακευτικές θεραπείες για διαταραχές της διάθεσης. Τώρα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ίσως παίζει καθοριστικό ρόλο στη γνωστική υγεία, αναλύει ο Rahul Sidhu, υποψήφιος διδάκτωρ Νευροεπιστήμης από το Πανεπιστήμιου του Sheffield σε άρθρο του στο The Conversation.
