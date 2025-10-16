Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Τα αδιόρατα σημάδια που εμφανίζονται (πολύ) πριν τη διάγνωση
Νέα μελέτη δείχνει ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα αφήνει ίχνη πολύ πριν την κλινική της εμφάνιση. Τα πρώιμα αυτά σημάδια ανοίγουν τον δρόμο προς την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη
Η ανοσολογική γήρανση είναι μία φυσιολογική αλλά επιβαρυντική διαδικασία, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα σταδιακά χάνει την αποτελεσματικότητά του. Η φθορά αυτή συνδέεται με μεγαλύτερη ευπάθεια σε λοιμώξεις, μειωμένη ανταπόκριση στα εμβόλια και αυξημένο κίνδυνο για χρόνια φλεγμονώδη και αυτοάνοσα νοσήματα.
Ένα από αυτά είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, γεγονός που καθιστά τη μελέτη της ανοσολογικής γήρανσης ιδιαίτερα κρίσιμη για την κατανόηση και την πρόληψη της νόσου.
Σε αυτό το πλαίσιο, νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπέρμινχαμ, που δημοσιεύθηκε στο eBioMedicine, καταδεικνύει ότι χαρακτηριστικά γήρανσης του ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να εντοπιστούν ήδη από τα πρώιμα στάδια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας -ακόμη και πριν την επίσημη διάγνωση.
