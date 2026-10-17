Γαστρεντερίτιδα: Μεταδίδεται όταν έχουμε κολλήσει από χαλασμένο τρόφιμο; Οι ειδικοί απαντούν
YGEIAMOU.GR
Γαστρεντερίτιδα Διάρροια Εμετός Μολυσμένα τρόφιμα Τροφική δηλητηρίαση

Γαστρεντερίτιδα: Μεταδίδεται όταν έχουμε κολλήσει από χαλασμένο τρόφιμο; Οι ειδικοί απαντούν

Η γαστρεντερίτιδα προκαλείται από ιούς ή βακτήρια, εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως έμετος, διάρροια και πυρετός - Μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο ακόμη και όταν έχει προκληθεί από μολυσμένο τρόφιμο

Γαστρεντερίτιδα: Μεταδίδεται όταν έχουμε κολλήσει από χαλασμένο τρόφιμο; Οι ειδικοί απαντούν
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Το φθινόπωρο, ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και το άνοιγμα των σχολείων έχουν φέρει έξαρση των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας, με αρκετά άτομα να ταλαιπωρούνται από συμπτώματα όπως έμετος, διάρροια και πυρετός. Η γαστρεντερίτιδα είναι συχνή από μολυσμένα τρόφιμα, όπως αυγό, κοτόπουλο, θαλασσινά.

Και ενώ το ευρύ κοινό πιστεύει ότι καταναλώνοντας κάποιος μολυσμένο τρόφιμο και εκδηλώνοντας τα παραπάνω συμπτώματα του γαστρεντερικού δεν μπορεί να τα μεταδώσει στην οικογένειά του και άλλους ανθρώπους, αυτό δεν ισχύει. Πρόκειται για μια λανθασμένη πεποίθηση, καθώς η τροφιμογενής γαστρεντερίτιδα οφείλεται συνήθως σε κάποιο παθογόνο, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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