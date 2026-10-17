Γαστρεντερίτιδα: Μεταδίδεται όταν έχουμε κολλήσει από χαλασμένο τρόφιμο; Οι ειδικοί απαντούν

Η γαστρεντερίτιδα προκαλείται από ιούς ή βακτήρια, εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως έμετος, διάρροια και πυρετός - Μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο ακόμη και όταν έχει προκληθεί από μολυσμένο τρόφιμο