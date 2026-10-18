Εμμηνόπαυση: Από τις εξάψεις έως την αύξηση βάρους – Τι συστήνουν δύο καθηγήτριες του ΕΚΠΑ
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Εμμηνόπαυση Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης

Εμμηνόπαυση: Από τις εξάψεις έως την αύξηση βάρους – Τι συστήνουν δύο καθηγήτριες του ΕΚΠΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου και η Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΕΚΠΑ Σοφία Καλανταρίδου υπογραμμίζουν ότι κάθε γυναίκα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, πρόληψη και εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα

Εμμηνόπαυση: Από τις εξάψεις έως την αύξηση βάρους – Τι συστήνουν δύο καθηγήτριες του ΕΚΠΑ
ygeiamou.gr team
Η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό γεγονός της ζωής. Δεν είναι ασθένεια, ούτε όμως μια περίοδος που πρέπει να βιώνεται χωρίς καμιά υποστήριξη. Για πολλές γυναίκες συνοδεύεται από συμπτώματα που επηρεάζουν τον ύπνο, τη διάθεση, την εργασία και την καθημερινότητα, ενώ συνδέεται και με σημαντικές αλλαγές στη μακροχρόνια υγεία.

Τι είναι η εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση ορίζεται μετά από 12 συνεχόμενους μήνες χωρίς έμμηνο ρύση και εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών. Η περίοδος που προηγείται ονομάζεται περιεμμηνόπαυση και χαρακτηρίζεται από ορμονικές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα ήδη πριν από την οριστική διακοπή της περιόδου.

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ygeiamou.gr team
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