Εμμηνόπαυση: Από τις εξάψεις έως την αύξηση βάρους – Τι συστήνουν δύο καθηγήτριες του ΕΚΠΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου και η Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΕΚΠΑ Σοφία Καλανταρίδου υπογραμμίζουν ότι κάθε γυναίκα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, πρόληψη και εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα