EMA: 6 νέα φάρμακα υπό έγκριση στην Ευρώπη – Ποιους αφορούν

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε έξι νέα φάρμακα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία και η αχονδροπλασία