EMA: 6 νέα φάρμακα υπό έγκριση στην Ευρώπη – Ποιους αφορούν
EMA: 6 νέα φάρμακα υπό έγκριση στην Ευρώπη – Ποιους αφορούν
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε έξι νέα φάρμακα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία και η αχονδροπλασία
Έξι νέα φάρμακα για έγκριση στην Ευρώπη συνέστησε η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) κατά τη συνεδρίασή της αυτό το μήνα.
Η δραστική ουσία δαραξονρασίβη έλαβε θετική γνωμοδότηση από την CHMP για τη θεραπεία ενηλίκων με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (καρκίνο του παγκρέατος που έχει εξαπλωθεί), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία. Η σύσταση αυτή ακολουθεί τη σταδιακή αξιολόγηση των δεδομένων για το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο χαρακτηρίστηκε φάρμακο υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Cancer Medicines Pathfinder του EMA, λόγω της δυνατότητάς του να καλύψει αυτή την ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη.
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Η δραστική ουσία δαραξονρασίβη έλαβε θετική γνωμοδότηση από την CHMP για τη θεραπεία ενηλίκων με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (καρκίνο του παγκρέατος που έχει εξαπλωθεί), οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία. Η σύσταση αυτή ακολουθεί τη σταδιακή αξιολόγηση των δεδομένων για το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο χαρακτηρίστηκε φάρμακο υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Cancer Medicines Pathfinder του EMA, λόγω της δυνατότητάς του να καλύψει αυτή την ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη.
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