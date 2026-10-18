Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Πάπας Λέων μετά το εξιτήριο: Ένιωσα τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ
Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Πάπας Λέων μετά το εξιτήριο: Ένιωσα τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ
Ο Ποντίφικας πήρε χθες εξιτήριο μετά το χειρουργείο του με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα - «Η εμπειρία με έκανε να νιώσω ιδιαίτερα κοντά σε όσους παλεύουν με ασθένειες»
Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου μετά την επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα πραγματοποίησε ο πάπας Λέων, μία ημέρα μετά το εξιτήριο.
Στις 12 το μεσημέρι εμφανίστηκε σε παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού και απηύθυνε την καθιερωμένη εβδομαδιαία προσευχή σε χιλιάδες πιστούς.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι προσευχήθηκαν για μένα αυτές τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Λέων μετά την προσευχή του και πρόσθεσε: «Ένιωσα πραγματικά τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ!»,
Η σημερινή εμφάνιση δεν ήταν δεδομένη, καθώς το Βατικανό είχε εννοηθεί ότι θα χρειαζόταν περισσότερο από πέντε ημέρες για να πάρει εξιτήριο. Οι κατ' ιδίαν ακροάσεις του εξακολουθούν να έχουν ανασταλεί μέχρι την Τρίτη.
Μέχρι στιγμής, ούτε το Βατικανό ούτε οι γιατροί του πάπα έχουν δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα πρόσθετων εξετάσεων, που θα δείξουν αν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία.
Πάντως πολλοί σχολίασαν ότι ο πάπας έδειχνε σίγουρος και σταθερός, ενώ δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
Το Βατικανό έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι, προς το παρόν, ο Ποντίφικας θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού. Το ταξίδι εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Βατικανού, αν και ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι το πρόγραμμά του ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με την ταχύτητα της ανάρρωσης του Πάπα.
Στις 12 το μεσημέρι εμφανίστηκε σε παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού και απηύθυνε την καθιερωμένη εβδομαδιαία προσευχή σε χιλιάδες πιστούς.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι προσευχήθηκαν για μένα αυτές τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Λέων μετά την προσευχή του και πρόσθεσε: «Ένιωσα πραγματικά τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ!»,
Η σημερινή εμφάνιση δεν ήταν δεδομένη, καθώς το Βατικανό είχε εννοηθεί ότι θα χρειαζόταν περισσότερο από πέντε ημέρες για να πάρει εξιτήριο. Οι κατ' ιδίαν ακροάσεις του εξακολουθούν να έχουν ανασταλεί μέχρι την Τρίτη.
Μέχρι στιγμής, ούτε το Βατικανό ούτε οι γιατροί του πάπα έχουν δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα πρόσθετων εξετάσεων, που θα δείξουν αν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία.
Πάντως πολλοί σχολίασαν ότι ο πάπας έδειχνε σίγουρος και σταθερός, ενώ δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
Το Βατικανό έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι, προς το παρόν, ο Ποντίφικας θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού. Το ταξίδι εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Βατικανού, αν και ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι το πρόγραμμά του ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με την ταχύτητα της ανάρρωσης του Πάπα.
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