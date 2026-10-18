Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Πάπας Λέων μετά το εξιτήριο: Ένιωσα τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ

Ο Ποντίφικας πήρε χθες εξιτήριο μετά το χειρουργείο του με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα - «Η εμπειρία με έκανε να νιώσω ιδιαίτερα κοντά σε όσους παλεύουν με ασθένειες»