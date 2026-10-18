Η αναφορά του Ανδρέα Γεωργίου στη σύζυγό του: Τη θαυμάζω για τη δύναμή της, ανακαλύπτω νέες πλευρές της από τότε που έγινε μητέρα
Η αναφορά του Ανδρέα Γεωργίου στη σύζυγό του: Τη θαυμάζω για τη δύναμή της, ανακαλύπτω νέες πλευρές της από τότε που έγινε μητέρα
Ο ηθοποιός μίλησε δημόσια για τη σύζυγό του και την κόρη τους από τη σκηνή των βραβείων Madame Figaro «Γυναίκες της Χρονιάς» στην Κύπρο
Στον θαυμασμό που τρέφει για τη σύζυγό του αναφέρθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, τονίζοντας πως από τότε που έγινε μητέρα ανακαλύπτει συνεχώς νέες πλευρές της προσωπικότητάς της και εκτιμά ακόμη περισσότερο τη δύναμή της.
Ο ηθοποιός ήταν ο οικοδεσπότης στα φετινά βραβεία Madame Figaro «Γυναίκες της Χρονιάς» που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην Κύπρο. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά του Ανδρέα Γεωργίου, στις δύο σημαντικότερες γυναίκες της ζωής, τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου και την κόρη τους, Μιράντα – Βασιλική.
Μιλώντας από τη σκηνή, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη δύναμή της, αλλά και για τις πλευρές του χαρακτήρα της που εξακολουθεί να ανακαλύπτει. Παράλληλα, μίλησε για το αίσθημα ασφάλειας που του έχει προσφέρει και για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον το μέλλον, μετά τη γέννηση της κόρης τους: «Για εμένα, οι δύο αυτές γυναίκες είναι η γυναίκα μου η Σιμώνη και η κόρη μας, Μιράντα – Βασιλική. Η Σιμώνη είναι μία γυναίκα που θαυμάζω για τη δύναμή της και όσο περνούν τα χρόνια ανακαλύπτω συνεχώς νέες πλευρές της και ιδιαίτερα από τότε που έγινε μητέρα. Και ξέρετε κάτι; Μέσα από αυτή τη δύναμη, μου χάρισε ένα συναίσθημα που δεν είχα γνωρίσει με αυτόν τον τρόπο, μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας. Και η μικρή μας είναι εκείνη που με κάνει να σκέφτομαι το αύριο πολύ διαφορετικά. Γιατί τελικά αυτό που εύχομαι για την κόρη μου είναι αυτό που αξίζει για κάθε γυναίκα. Να μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου θα μπορεί να είναι ο εαυτός της, να ονειρεύεται ελεύθερα και να μην χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν, ότι αξίζει και ίσως αυτό είναι και το πιο όμορφο που μπορούμε να πάρουμε από τη σημερινή βραδιά».
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Νωρίτερα, στάθηκε στις γυναίκες που, αν και δεν βρίσκονται απαραίτητα στο προσκήνιο για να λάβουν ένα βραβείο, αξίζουν την ίδια αναγνώριση για τη δύναμη, την προσωπικότητα και την καθημερινή τους προσπάθεια: «Στη ζωή του καθενός μας υπάρχουν και κάποιες άλλες γυναίκες. Εκείνες που μπορεί να μην βρεθούν ποτέ πάνω σε μία σκηνή για να παραλάβουν ένα βραβείο, αλλά που η δύναμη, η προσωπικότητα και η καθημερινή τους διαδρομή αξίζουν εξίσου τον θαυμασμό και την αναγνώρισή μας».
Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Η κόρη τους γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του επόμενου έτους.
Ο ηθοποιός ήταν ο οικοδεσπότης στα φετινά βραβεία Madame Figaro «Γυναίκες της Χρονιάς» που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην Κύπρο. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά του Ανδρέα Γεωργίου, στις δύο σημαντικότερες γυναίκες της ζωής, τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου και την κόρη τους, Μιράντα – Βασιλική.
Μιλώντας από τη σκηνή, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη δύναμή της, αλλά και για τις πλευρές του χαρακτήρα της που εξακολουθεί να ανακαλύπτει. Παράλληλα, μίλησε για το αίσθημα ασφάλειας που του έχει προσφέρει και για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον το μέλλον, μετά τη γέννηση της κόρης τους: «Για εμένα, οι δύο αυτές γυναίκες είναι η γυναίκα μου η Σιμώνη και η κόρη μας, Μιράντα – Βασιλική. Η Σιμώνη είναι μία γυναίκα που θαυμάζω για τη δύναμή της και όσο περνούν τα χρόνια ανακαλύπτω συνεχώς νέες πλευρές της και ιδιαίτερα από τότε που έγινε μητέρα. Και ξέρετε κάτι; Μέσα από αυτή τη δύναμη, μου χάρισε ένα συναίσθημα που δεν είχα γνωρίσει με αυτόν τον τρόπο, μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας. Και η μικρή μας είναι εκείνη που με κάνει να σκέφτομαι το αύριο πολύ διαφορετικά. Γιατί τελικά αυτό που εύχομαι για την κόρη μου είναι αυτό που αξίζει για κάθε γυναίκα. Να μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου θα μπορεί να είναι ο εαυτός της, να ονειρεύεται ελεύθερα και να μην χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν, ότι αξίζει και ίσως αυτό είναι και το πιο όμορφο που μπορούμε να πάρουμε από τη σημερινή βραδιά».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, στάθηκε στις γυναίκες που, αν και δεν βρίσκονται απαραίτητα στο προσκήνιο για να λάβουν ένα βραβείο, αξίζουν την ίδια αναγνώριση για τη δύναμη, την προσωπικότητα και την καθημερινή τους προσπάθεια: «Στη ζωή του καθενός μας υπάρχουν και κάποιες άλλες γυναίκες. Εκείνες που μπορεί να μην βρεθούν ποτέ πάνω σε μία σκηνή για να παραλάβουν ένα βραβείο, αλλά που η δύναμη, η προσωπικότητα και η καθημερινή τους διαδρομή αξίζουν εξίσου τον θαυμασμό και την αναγνώρισή μας».
Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Η κόρη τους γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του επόμενου έτους.
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