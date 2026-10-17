Τι να τρώμε για να προστατεύσουμε το έντερο από νόσους – Οι επιλογές μιας ογκολόγου

Από το πρωινό με βρώμη μέχρι το δείπνο με όσπρια και λαχανικά, οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του εντέρου – Ποιες τροφές προτείνει ειδικός και ποιες χρειάζονται περιορισμό ώστε να προστατεύσουμε το πεπτικό σύστημα από νόσους