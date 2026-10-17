Τι να τρώμε για να προστατεύσουμε το έντερο από νόσους – Οι επιλογές μιας ογκολόγου
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Καρκίνος Παχέος Εντέρου Γεύματα

Τι να τρώμε για να προστατεύσουμε το έντερο από νόσους – Οι επιλογές μιας ογκολόγου

Από το πρωινό με βρώμη μέχρι το δείπνο με όσπρια και λαχανικά, οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του εντέρου – Ποιες τροφές προτείνει ειδικός και ποιες χρειάζονται περιορισμό ώστε να προστατεύσουμε το πεπτικό σύστημα από νόσους

Τι να τρώμε για να προστατεύσουμε το έντερο από νόσους – Οι επιλογές μιας ογκολόγου
Βίκυ Βενιού
Πόσο υπεύθυνο μπορεί να είναι το περιεχόμενο στο μπολ του πρωινού ή το πιάτο του δείπνου για την υγεία του εντέρου σας; Σύμφωνα με ένα αυξανόμενο αριθμό ερευνών, πολύ – οι διατροφικές επιλογές που κάνετε καθημερινά μπορούν να «θωρακίσουν» την άμυνα του εντέρου απέναντι σε σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος.

Η διατροφή αποτελεί ίσως τον κυριότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου – ορισμένες εκτιμήσεις υποδεικνύουν, μάλιστα, ότι έως και το 1/3 των περιπτώσεων μπορεί να συνδέεται με διατροφικούς παράγοντες, καθιστώντας τη διατροφή σημαντικό μέρος της πρόληψης.

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Βίκυ Βενιού
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