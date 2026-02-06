Μνήμη: Υπάρχει τρόπος να μην ξεχνάμε τίποτα – Τα κόλπα που βοηθούν
Εγκέφαλος Μνήμη

Μνήμη: Υπάρχει τρόπος να μην ξεχνάμε τίποτα – Τα κόλπα που βοηθούν

Χάνετε συχνά κλειδιά, κινητό ή πορτοφόλι; Ειδικοί εξηγούν γιατί δεν φταίει η μνήμη αλλά η προσοχή και δίνουν πρακτικές λύσεις

Μνήμη: Υπάρχει τρόπος να μην ξεχνάμε τίποτα – Τα κόλπα που βοηθούν
Μαρία Κοτοπούλη
Όλοι μας, μέχρι και αυτοί που μελετούν τον εγκέφαλο, θα τύχει να ξεχάσουμε μια ομπρέλα σε ένα εστιατόριο ή πού βάλαμε τα κλειδιά μας. Ο Mark McDaniel, που μελετά την ανθρώπινη μνήμη και μάθηση εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, άφησε πρόσφατα ένα καπέλο κάτω από την καρέκλα του σε ένα εστιατόριο. Δεν φοράει συνήθως καπέλα, οπότε το ξέχασε.

«Θα έπρεπε να ξέρω πώς να θυμάμαι… να θυμάμαι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν πιστεύεις ότι πρόκειται να ξεχάσεις», είπε ο McDaniel, ομότιμος καθηγητής ψυχολογικών και εγκεφαλικών επιστημών στο Washington University.

