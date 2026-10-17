Ελένη Καστάνη: Είχα φτάσει 100 κιλά, οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές, λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια
Ελένη Καστάνη: Είχα φτάσει 100 κιλά, οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές, λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια
Έχω βάλει στη ζωή μου εκτός από τη διατροφή, το περπάτημα και pilates, ανέφερε η ηθοποιός
Στο βάρος που είχε φτάσει και στις ανησυχητικές εξετάσεις της αναφέρθηκε η Ελένη Καστάνη, δηλώνοντας πως ζύγιζε 100 κιλά και φοβήθηκε όταν είδε τα αποτελέσματα των ιατρικών ελέγχων της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα την παχυσαρκία και τις ενέσιμες θεραπείες. Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία, η Ελένη Καστάνη μίλησε για την απώλεια βάρους που έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες, τους λόγους που την οδήγησαν στον γιατρό και την χορήγηση θεραπείας, αλλά και όσα έχει κερδίσει στη ζωή και την καθημερινότητά της μετά τις αλλαγές που έκανε.
Όπως είπε η ίδια, είχε φτάσει τα 100 κιλά, ενώ πλέον ζυγίζει λιγότερο από 69, με στόχο να χάσει ακόμη 3-4: «Εγώ είχα φτάσει μέχρι τα 100 κιλά και αυτή τη στιγμή είμαι 68,700, ήμουν σήμερα το πρωί. Ζυγίζομαι, γιατί δεν πρέπει να χάνεις την επαφή. Ο στόχος είναι να χάσω άλλα 3-4 ακόμα. Αν μπορούσα θα ήταν το τέλειο. Εγώ είχα φουλ μεταβολικό σύνδρομο. Δηλαδή έχω πάει στον γιατρό, γιατί πάω σε γιατρό, σε παθολόγο - διατροφολόγο. Με παρακολουθεί αυτός και μου δίνει τα πάντα, τη διατροφή μου και τα πάντα. Οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές. Αρκεί να σου πω ότι έχω πάει στον γιατρό με γλυκοζυλιωμένη 12. Λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησε και στην επίδραση που είχε στην προσπάθειά της, επισημαίνοντας ότι παράλληλα προχώρησε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής της. Όπως είπε, για πρώτη φορά η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη της έφτασε στο 5,8: «Όταν όμως έκανα αυτό το φάρμακο τέλος πάντων, το τελευταίο που κάνω, αυτό με βοήθησε τόσο πολύ, ξεκόλλησε το μυαλό μου. Φυσικά άλλαξα όμως και πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω γλυκοζυλιωμένη 5,8».
Η Ελένη Καστάνη μίλησε ακόμη, για τις αλλαγές που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της, επισημαίνοντας ότι ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, περπατά καθημερινά και κάνει pilates: «Άλλαξε η ζωή μου. Καταρχάς έχω βάλει στη ζωή μου, εκτός από τη διατροφή τη συγκεκριμένη που τρώω, γιατί δεν τρώω και ό,τι να ‘ναι, εννοείται, πάντα προσέχω, περπατώ, έχω βάλει το περπάτημα. Μία ώρα κάθε μέρα πήγαινα στο πάρκο και περπατούσα. Πήγα και pilates, έκανα τρεις μήνες και το ερωτεύτηκα ομολογώ το pilates».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα την παχυσαρκία και τις ενέσιμες θεραπείες. Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία, η Ελένη Καστάνη μίλησε για την απώλεια βάρους που έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες, τους λόγους που την οδήγησαν στον γιατρό και την χορήγηση θεραπείας, αλλά και όσα έχει κερδίσει στη ζωή και την καθημερινότητά της μετά τις αλλαγές που έκανε.
Όπως είπε η ίδια, είχε φτάσει τα 100 κιλά, ενώ πλέον ζυγίζει λιγότερο από 69, με στόχο να χάσει ακόμη 3-4: «Εγώ είχα φτάσει μέχρι τα 100 κιλά και αυτή τη στιγμή είμαι 68,700, ήμουν σήμερα το πρωί. Ζυγίζομαι, γιατί δεν πρέπει να χάνεις την επαφή. Ο στόχος είναι να χάσω άλλα 3-4 ακόμα. Αν μπορούσα θα ήταν το τέλειο. Εγώ είχα φουλ μεταβολικό σύνδρομο. Δηλαδή έχω πάει στον γιατρό, γιατί πάω σε γιατρό, σε παθολόγο - διατροφολόγο. Με παρακολουθεί αυτός και μου δίνει τα πάντα, τη διατροφή μου και τα πάντα. Οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές. Αρκεί να σου πω ότι έχω πάει στον γιατρό με γλυκοζυλιωμένη 12. Λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησε και στην επίδραση που είχε στην προσπάθειά της, επισημαίνοντας ότι παράλληλα προχώρησε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής της. Όπως είπε, για πρώτη φορά η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη της έφτασε στο 5,8: «Όταν όμως έκανα αυτό το φάρμακο τέλος πάντων, το τελευταίο που κάνω, αυτό με βοήθησε τόσο πολύ, ξεκόλλησε το μυαλό μου. Φυσικά άλλαξα όμως και πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω γλυκοζυλιωμένη 5,8».
Η Ελένη Καστάνη μίλησε ακόμη, για τις αλλαγές που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της, επισημαίνοντας ότι ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, περπατά καθημερινά και κάνει pilates: «Άλλαξε η ζωή μου. Καταρχάς έχω βάλει στη ζωή μου, εκτός από τη διατροφή τη συγκεκριμένη που τρώω, γιατί δεν τρώω και ό,τι να ‘ναι, εννοείται, πάντα προσέχω, περπατώ, έχω βάλει το περπάτημα. Μία ώρα κάθε μέρα πήγαινα στο πάρκο και περπατούσα. Πήγα και pilates, έκανα τρεις μήνες και το ερωτεύτηκα ομολογώ το pilates».
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