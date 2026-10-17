Ελένη Καστάνη: Είχα φτάσει 100 κιλά, οι εξετάσεις μου ήταν τραγικές, λέω θα μου μείνει ο γιατρός στα χέρια

«Ζω Καλά» που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα την παχυσαρκία και τις ενέσιμες θεραπείες. Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία, η Ελένη Καστάνη μίλησε για την απώλεια βάρους που έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες, τους λόγους που την οδήγησαν στον γιατρό και την χορήγηση θεραπείας, αλλά και όσα έχει κερδίσει στη ζωή και την καθημερινότητά της μετά τις αλλαγές που έκανε.



γλυκοζυλιωμένη





Η Ελένη Καστάνη μίλησε ακόμη, για τις αλλαγές που ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της, επισημαίνοντας ότι ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, περπατά καθημερινά και κάνει pilates: « Άλλαξε η ζωή μου. Καταρχάς έχω βάλει στη ζωή μου, εκτός από τη διατροφή τη συγκεκριμένη που τρώω, γιατί δεν τρώω και ό,τι να ‘ναι, εννοείται, πάντα προσέχω, περπατώ, έχω βάλει το περπάτημα. Μία ώρα κάθε μέρα πήγαινα στο πάρκο και περπατούσα. Πήγα και pilates, έκανα τρεις μήνες και το ερωτεύτηκα ομολογώ το pilates ».