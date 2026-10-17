Πού πιάστηκαν «αδιάβαστοι» οι παιδίατροι για το εμβόλιο RSV – Έρευνα στην Κρήτη
Πού πιάστηκαν «αδιάβαστοι» οι παιδίατροι για το εμβόλιο RSV – Έρευνα στην Κρήτη
Μελέτη σε 169 παιδιάτρους της Κρήτης έδειξε υψηλό επίπεδο γνώσεων για τον RSV, αλλά κενά στην ενημέρωση για τις νέες μεθόδους πρόληψης και ανοσοπροφύλαξης των βρεφών
Υψηλό επίπεδο γνώσεων αλλά και κενά γύρω από τα νεότερα εργαλεία πρόληψης κατά του ιού RSV καταγράφει ελληνική μελέτη σε παιδιάτρους της Κρήτης.
Μπορεί οι παιδίατροι να γνωρίζουν καλά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), τη μετάδοσή του και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τα βρέφη, φαίνεται, όμως, ότι τα νεότερα μέσα προστασίας εξακολουθούν να δημιουργούν σύγχυση σε ένα σημαντικό ποσοστό τους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα ελληνικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Pediatrics και διερεύνησε τις γνώσεις, τις στάσεις και τις πρακτικές παιδιάτρων στην Κρήτη σχετικά με τον RSV και τις νέες δυνατότητες ανοσοπροφύλαξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μπορεί οι παιδίατροι να γνωρίζουν καλά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), τη μετάδοσή του και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τα βρέφη, φαίνεται, όμως, ότι τα νεότερα μέσα προστασίας εξακολουθούν να δημιουργούν σύγχυση σε ένα σημαντικό ποσοστό τους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα ελληνικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Pediatrics και διερεύνησε τις γνώσεις, τις στάσεις και τις πρακτικές παιδιάτρων στην Κρήτη σχετικά με τον RSV και τις νέες δυνατότητες ανοσοπροφύλαξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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