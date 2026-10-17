Πού πιάστηκαν «αδιάβαστοι» οι παιδίατροι για το εμβόλιο RSV – Έρευνα στην Κρήτη

Μελέτη σε 169 παιδιάτρους της Κρήτης έδειξε υψηλό επίπεδο γνώσεων για τον RSV, αλλά κενά στην ενημέρωση για τις νέες μεθόδους πρόληψης και ανοσοπροφύλαξης των βρεφών