Η διαιτολόγος διαλύει 9 μύθους για τον καφέ – Η αλήθεια για το αγαπημένο μας ρόφημα
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Φλώρα Λουκιανού Καφές Καφεΐνη

Η διαιτολόγος διαλύει 9 μύθους για τον καφέ – Η αλήθεια για το αγαπημένο μας ρόφημα

Πώς επηρεάζει τον ύπνο, την πίεση και την απόδοση στην άσκηση; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, εξηγεί τι ισχύει για την αφυδάτωση, τον σίδηρο και την καφεΐνη ανά κάθε φλιτζάνι

Η διαιτολόγος διαλύει 9 μύθους για τον καφέ – Η αλήθεια για το αγαπημένο μας ρόφημα
ygeiamou.gr team
Για πολλούς ανθρώπους, η πρώτη γουλιά από τον αγαπημένο τους καφέ σηματοδοτεί την έναρξη της ημέρας. Ο καφές αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς καθημερινές συνήθειες, γύρω από την οποία όμως έχουν δημιουργηθεί πολλές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Τι ισχύει όμως τελικά;

1. Πώς δρα η καφεΐνη στον οργανισμό;

Η καφεΐνη δρα κυρίως εμποδίζοντας τη δράση της αδενοσίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με την αίσθηση κόπωσης και υπνηλίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσει την εγρήγορση, την προσοχή και το αίσθημα ότι έχουμε περισσότερη ενέργεια.

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ygeiamou.gr team
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