Η διαιτολόγος διαλύει 9 μύθους για τον καφέ – Η αλήθεια για το αγαπημένο μας ρόφημα

Πώς επηρεάζει τον ύπνο, την πίεση και την απόδοση στην άσκηση; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, εξηγεί τι ισχύει για την αφυδάτωση, τον σίδηρο και την καφεΐνη ανά κάθε φλιτζάνι