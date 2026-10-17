Επεισοδιακές διαδηλώσεις και στις Βρυξέλλες: Φοιτητές στον δρόμο για το κόστος της εκπαίδευσης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βέλγιο Βρυξέλλες Διαδήλωσεις Εκπαίδευση Φοιτητές

Επεισοδιακές διαδηλώσεις και στις Βρυξέλλες: Φοιτητές στον δρόμο για το κόστος της εκπαίδευσης, δείτε βίντεο

Δεν είναι πια απλή διαμαρτυρία, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς, λέει η κυβέρνηση

Επεισοδιακές διαδηλώσεις και στις Βρυξέλλες: Φοιτητές στον δρόμο για το κόστος της εκπαίδευσης, δείτε βίντεο
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Εκατοντάδες άτομα, στην πλειονότητά τους νέοι, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, με διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία, σε ταραχές που εν μέρει πυροδοτήθηκαν από τις διαδηλώσεις στη γειτονική Γαλλία.

Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

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Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανόνια νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στη Λιέγη, όπου προ ημερών φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλλοντας το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.
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