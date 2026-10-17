Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Επεισοδιακές διαδηλώσεις και στις Βρυξέλλες: Φοιτητές στον δρόμο για το κόστος της εκπαίδευσης, δείτε βίντεο
Δεν είναι πια απλή διαμαρτυρία, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς, λέει η κυβέρνηση
Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.
🚨UNREAL: Marseille is BURNING right now, and video shows flames outside the city's Cathedral. Rioters stormed CITY HALL today. They attacked a police station and tried to set it on fire. Shops were looted. Police were hit with MORTARS. More than 270 people have been arrested across France. And where is Macron? In BRUSSELS, calling for "calm and respect." His country is on fire, and all he has is a press quote. France is in total chaos. https://t.co/rDXEJxkJ2j— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 17, 2026
Oproep aan alle media: Kunnen we vanaf nu eindelijk eens ophouden met te spreken over scholieren- of studentenprotesten? Of het nu in Brussel, Luik, Parijs, Lyon, Bordeaux, Marseille, e.a. steden is. Dit is terreur. Bekijk goed de beelden. 🧵 (1) https://t.co/dhJ8BRfEka— Luk De Wilde (@lukdewilde) October 17, 2026
Ook in Brussel weer raak vandaag. Linkse agitatoren die de invasieve inteeltbrigade aansturen en de stad op stelten zetten. https://t.co/IH1C2xPnEm— Sebastian Kruis (@SebastianKruis) October 17, 2026
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα.
🇧🇪 FLASH — Bruxelles : affrontements à la gare du Midi vers 12h30. 🚨 Entre 500 et 600 manifestants, partis de Bruxelles-Central, ont été bloqués par la police sur l’esplanade de l’Europe, à proximité de Bruxelles-Midi. Des projectiles ont été lancés et des barrières de chantier ont servi à ériger des barricades. 🔥 La police a riposté avec du gaz lacrymogène et du canon à eau, avant de procéder à des charges. Plusieurs personnes ont été contrôlées et fouillées. ⚠️ La station de métro Clemenceau a été fermée, tandis que plusieurs lignes de bus ont été déviées ou suspendues autour de la gare. La manifestation portait notamment sur les réformes de l’éducation, les mesures d’austérité et la répression policière. 🇧🇪 Source : Le Soir / RTBF / Brussels Times / Anadolu Agency #Bruxelles #17Octobre #GareDuMidi #Manifestation #Émeutes #Actualité— BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) October 17, 2026
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανόνια νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.
Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».
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