Επεισοδιακές διαδηλώσεις και στις Βρυξέλλες: Φοιτητές στον δρόμο για το κόστος της εκπαίδευσης, δείτε βίντεο

🚨UNREAL: Marseille is BURNING right now, and video shows flames outside the city's Cathedral. Rioters stormed CITY HALL today. They attacked a police station and tried to set it on fire. Shops were looted. Police were hit with MORTARS. More than 270 people have been arrested across France. And where is Macron? In BRUSSELS, calling for "calm and respect." His country is on fire, and all he has is a press quote. France is in total chaos. https://t.co/rDXEJxkJ2j

🇧🇪 FLASH — Bruxelles : affrontements à la gare du Midi vers 12h30. 🚨 Entre 500 et 600 manifestants, partis de Bruxelles-Central, ont été bloqués par la police sur l’esplanade de l’Europe, à proximité de Bruxelles-Midi. Des projectiles ont été lancés et des barrières de chantier ont servi à ériger des barricades. 🔥 La police a riposté avec du gaz lacrymogène et du canon à eau, avant de procéder à des charges. Plusieurs personnes ont été contrôlées et fouillées. ⚠️ La station de métro Clemenceau a été fermée, tandis que plusieurs lignes de bus ont été déviées ou suspendues autour de la gare. La manifestation portait notamment sur les réformes de l’éducation, les mesures d’austérité et la répression policière. 🇧🇪 Source : Le Soir / RTBF / Brussels Times / Anadolu Agency #Bruxelles #17Octobre #GareDuMidi #Manifestation #Émeutes #Actualité