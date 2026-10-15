Πτώση 12% στην κατανάλωση ουίσκι την τελευταία διετία – Γιατί οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο αγαπημένο τους ποτό
Πτώση 12% στην κατανάλωση ουίσκι την τελευταία διετία – Γιατί οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο αγαπημένο τους ποτό
Τα σκοτσέζικα αποστακτήρια έχασαν τους καλύτερους πελάτες τους, που ήταν οι Έλληνες - Υψηλή φορολογία, περιορισμοί κατανάλωσης σε ηλικίες, έλεγχοι στους δρόμους και στροφή στα ποτά χωρίς αλκοόλ, οι αιτίες - 12 δισεκατομμύρια μπουκάλια βρίσκονται αδιάθετα στη Σκοτία
*Γράφει ο Βασίλης Τσακίρογλου
Το 2026, οι φιάλες ουίσκι σπανίως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κάβας στα κοκτέιλ πάρτυ. Πλέον, όποιος ζητά ουίσκι από έναν μπάρμαν αντιμετωπίζεται είτε ως ιδιόρρυθμος και κάπως εκτός εποχής, είτε ως σοβαρός πότης που αρνείται να παρασυρθεί από τον συρμό των μη αλκοολούχων. Σε κάθε περίπτωση το «ένα ουίσκι παρακαλώ, με λίγη σόδα» ηχεί τόσο ασυνήθιστο όσο και μια νηφάλια βραδινή έξοδος στα 90s και τα 00s.
Ταυτόχρονα, από το εξωτερικό δελτίο και ιδιαίτερα από την κατεξοχήν πηγή του ουίσκι, τη Σκοτία, φτάνουν δυσοίωνα μαντάτα για τη δημοφιλία του συγκεκριμένου ποτού και τους οπαδούς του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το 2026, οι φιάλες ουίσκι σπανίως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κάβας στα κοκτέιλ πάρτυ. Πλέον, όποιος ζητά ουίσκι από έναν μπάρμαν αντιμετωπίζεται είτε ως ιδιόρρυθμος και κάπως εκτός εποχής, είτε ως σοβαρός πότης που αρνείται να παρασυρθεί από τον συρμό των μη αλκοολούχων. Σε κάθε περίπτωση το «ένα ουίσκι παρακαλώ, με λίγη σόδα» ηχεί τόσο ασυνήθιστο όσο και μια νηφάλια βραδινή έξοδος στα 90s και τα 00s.
Ταυτόχρονα, από το εξωτερικό δελτίο και ιδιαίτερα από την κατεξοχήν πηγή του ουίσκι, τη Σκοτία, φτάνουν δυσοίωνα μαντάτα για τη δημοφιλία του συγκεκριμένου ποτού και τους οπαδούς του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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