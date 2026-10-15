Πτώση 12% στην κατανάλωση ουίσκι την τελευταία διετία – Γιατί οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο αγαπημένο τους ποτό

Τα σκοτσέζικα αποστακτήρια έχασαν τους καλύτερους πελάτες τους, που ήταν οι Έλληνες - Υψηλή φορολογία, περιορισμοί κατανάλωσης σε ηλικίες, έλεγχοι στους δρόμους και στροφή στα ποτά χωρίς αλκοόλ, οι αιτίες - 12 δισεκατομμύρια μπουκάλια βρίσκονται αδιάθετα στη Σκοτία