Τι προσφέρουν σε βάρος, μεταβολισμό και μακροζωία μόλις 3 λεπτά άσκησης υψηλής έντασης

Τρία λεπτά έντονης προσπάθειας ήταν αρκετά για να ενεργοποιήσουν μια εκτεταμένη μοριακή απόκριση στον οργανισμό – Οι ενδιαφέρουσες συσχετίσεις με τον μεταβολισμό, τις ασθένειες και τη βιολογική γήρανση