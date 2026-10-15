Τι προσφέρουν σε βάρος, μεταβολισμό και μακροζωία μόλις 3 λεπτά άσκησης υψηλής έντασης
Τι προσφέρουν σε βάρος, μεταβολισμό και μακροζωία μόλις 3 λεπτά άσκησης υψηλής έντασης
Τρία λεπτά έντονης προσπάθειας ήταν αρκετά για να ενεργοποιήσουν μια εκτεταμένη μοριακή απόκριση στον οργανισμό – Οι ενδιαφέρουσες συσχετίσεις με τον μεταβολισμό, τις ασθένειες και τη βιολογική γήρανση
Το να βρει κανείς χρόνο για άσκηση παραμένει μια πρόκληση για πολλούς ανθρώπους, ειδικά όταν οι συστάσεις προτείνουν τακτική σωματική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδεικνύει ότι ακόμη και λίγα λεπτά πολύ έντονης άσκησης μπορεί να έχουν εκπληκτικά ισχυρά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην πρόκληση συγκεκριμένων βιολογικών αντιδράσεων.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine διαπίστωσε ότι μόλις 3 λεπτά ποδηλασίας με μέγιστη ένταση προκάλεσαν ταχείες αλλαγές σε εκατοντάδες πρωτεΐνες του αίματος (εξερκίνες). Πολλές απ’ αυτές εμπλέκονται σε διαδικασίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων, την αποκατάσταση των ιστών και την ορμονική σηματοδότηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine διαπίστωσε ότι μόλις 3 λεπτά ποδηλασίας με μέγιστη ένταση προκάλεσαν ταχείες αλλαγές σε εκατοντάδες πρωτεΐνες του αίματος (εξερκίνες). Πολλές απ’ αυτές εμπλέκονται σε διαδικασίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων, την αποκατάσταση των ιστών και την ορμονική σηματοδότηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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