Υπερπροστατευτικοί γονείς: Πώς η αγάπη μπορεί να γίνει παγίδα για την εξέλιξη των παιδιών
Υπερπροστατευτικοί γονείς: Πώς η αγάπη μπορεί να γίνει παγίδα για την εξέλιξη των παιδιών

Η υπερπροστασία, η συνεχής καθοδήγηση και ο έλεγχος μπορεί να φαίνονται δείγματα αγάπης, αλλά στην πραγματικότητα «κόβουν τα φτερά» των παιδιών - Δείτε πώς να το αποτρέψετε

Υπερπροστατευτικοί γονείς: Πώς η αγάπη μπορεί να γίνει παγίδα για την εξέλιξη των παιδιών
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η αγάπη σας για το παιδί σας σας κάνει να ανησυχείτε συνεχώς; Λογικό! Μήπως, ωστόσο, αυτή η ανησυχία εκδηλώνεται με τρόπους που στην πραγματικότητα λειτουργούν ως «παγίδα» για την αυτοπεποίθησή του;

Αν είστε από τους υπερπροστατευτικούς γονείς, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν κάθε βήμα του παιδιού τους, ίσως τελικά να του βάζετε άθελά σας «τρικλοποδιές». Και σίγουρα, δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο.

Κλέλια Γιαρίμογλου
