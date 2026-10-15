Γιατί δεν αρρωσταίνουμε όλοι το ίδιο; Oι αριθμοί και τα γονίδια δεν λένε όλη την ιστορία
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Ανθεκτικότητα Γονίδια Ικαρία Στρες Σχέσεις

Γιατί δεν αρρωσταίνουμε όλοι το ίδιο; Oι αριθμοί και τα γονίδια δεν λένε όλη την ιστορία

Γιατί δύο άνθρωποι με την ίδια διάγνωση μπορεί να έχουν τόσο διαφορετική πορεία; Ο ρόλος του χρόνιου στρες, των ανθρώπινων σχέσεων και της ψυχικής ανθεκτικότητας – Τι αποκαλύπτουν οι έρευνες σε Κρήτη και Ικαρία

Γιατί δεν αρρωσταίνουμε όλοι το ίδιο; Oι αριθμοί και τα γονίδια δεν λένε όλη την ιστορία
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Δημήτρης Ανυφαντάκης, MD MSc PhD, Διευθυντής Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής του Κέντρου Υγείας Κισσάμου

Στην καθημερινή ιατρική πράξη υπάρχει ένα ερώτημα που δεν απαντιέται εύκολα μόνο με εξετάσεις. Δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν την ίδια ηλικία, την ίδια διάγνωση και να λαμβάνουν την ίδια θεραπεία. Κι όμως, ο ένας να αναρρώνει γρηγορότερα, να διατηρεί καλύτερη ποιότητα ζωής και να αντέχει καλύτερα τις δυσκολίες. Ο άλλος να δυσκολεύεται πολύ περισσότερο.

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ygeiamou.gr team
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