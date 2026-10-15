Γιατί δεν αρρωσταίνουμε όλοι το ίδιο; Oι αριθμοί και τα γονίδια δεν λένε όλη την ιστορία

Γιατί δύο άνθρωποι με την ίδια διάγνωση μπορεί να έχουν τόσο διαφορετική πορεία; Ο ρόλος του χρόνιου στρες, των ανθρώπινων σχέσεων και της ψυχικής ανθεκτικότητας – Τι αποκαλύπτουν οι έρευνες σε Κρήτη και Ικαρία