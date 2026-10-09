Mήπως έχετε rustout και όχι burnout; Τα σημάδια ότι έχετε «βαλτώσει» στη δουλειά
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Εργασιακό burnout Rustout

Mήπως έχετε rustout και όχι burnout; Τα σημάδια ότι έχετε «βαλτώσει» στη δουλειά

Μπορεί να είστε καλοί στη δουλειά σας, συνεπείς και παραγωγικοί και παρ' όλα αυτά να νιώθετε ότι έχετε «βαλτώσει» - Τι είναι το rustout και πώς διαφέρει από το burnout

Mήπως έχετε rustout και όχι burnout; Τα σημάδια ότι έχετε «βαλτώσει» στη δουλειά
Μαρία Κοτοπούλη
Πηγαίνετε κανονικά στη δουλειά, ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας και παραδίδετε στην ώρα σας ό,τι σας ζητείται. Κανείς δεν θα σας χαρακτήριζε εξαντλημένους ή μη παραγωγικούς. Παρόλα αυτά, εσείς νιώθετε ότι κάτι έχει αλλάξει: η δουλειά δεν σας προκαλεί πια ενδιαφέρον, δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές σας και κάθε ημέρα μοιάζει λίγο περισσότερο με την προηγούμενη.

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με το burnout, αλλά πρόκειται για έναν λιγότερο γνωστό τύπο επαγγελματικής αποδέσμευσης που συνδέεται με την υποαξιοποίηση των ικανοτήτων, την πνευματική στασιμότητα και την απώλεια νοήματος και πρόκλησης στην εργασία: το rustout.

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Μαρία Κοτοπούλη
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