Mήπως έχετε rustout και όχι burnout; Τα σημάδια ότι έχετε «βαλτώσει» στη δουλειά

Μπορεί να είστε καλοί στη δουλειά σας, συνεπείς και παραγωγικοί και παρ' όλα αυτά να νιώθετε ότι έχετε «βαλτώσει» - Τι είναι το rustout και πώς διαφέρει από το burnout